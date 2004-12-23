معاون عنان استعفا مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتر سازمان ملل در بيانيه اي كه چهارشنبه شب منتشر شد، آورده است كه رييس كاركنان اين سازمان ماه آينده استعفا خواهد داد.

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل در اين بيانيه آورده است: اقبال رضا كه يكي از معتمدين سازمان ملل است، به دليل عدم تصميم گيري قاطع در سال 1994 در مورد نسل كشي رواندا مورد انتقاد است اما وي بارها و بارها براي من مفيد بوده و مشاوره داده است.

عنان در ادامه گفت: از زماني كه وي درخواست استعفا كرده زمان زيادي مي گذرد و من هم اكنون با اين درخواست موافقت كرده ام.

اقبال يكي از چهره هاي قدرتمند سازمان ملل بوده و براي مدت زيادي به عنوان يكي از مشاورين مهم عنان ايفاي نقش نموده است . زماني كه در سال 1994 عنان رياست عمليات هاي صلح آميز سازمان ملل را برعهده داشت، اقبال معاون وي بود.

لازم به ذكر است نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل در رواندا از نجات زندگي 800 هزار تن در بزرگترين نسل كشي پس از جنگ جهاني دوم ناتوان ماندند.

اقبال رضا از 15 ژانويه در سازمان ملل نخواهد بود.