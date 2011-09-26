موسوی، مجیدی را جا گذاشت/ صدرنشینی مهاجم 23 ساله در جدول گلزنان

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های داماش گیلان، نفت تهران، صبای قم و پرسپولیس تهران پیگیری شد.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* داماش گیلان 3 - راه آهن شهرری یک

گل‌ها: علیرضا نظیف کار (21) و میلاد زنیدپور (50 و 53) برای داماش و امید عالیشاه (2+45) برای راه آهن

* نفت تهران 3 - ملوان بندرانزلی یک

گل‌ها: سیدایمان موسوی (57، 60 و 80) برای نفت تهران و مهدی دغاغله (62) برای ملوان

* شهرداری تبریز یک - شاهین بوشهر یک

گل‌ها: سعید دقیقی (44) برای شهرداری و عباس پورخسروانی (32) برای شاهین

* فجر سپاسی شیراز یک - پرسپولیس تهران 2

گل‌ها: ایوب کلانتری (78) برای فجرسپاسی و وحید هاشمیان (70) و علی کریمی (90) برای پرسپولیس

* صبای قم یک - فولاد خوزستان صفر

گل: پژمان شاهپری (1)

* صنعت نفت آبادان 3 - تراکتورسازی تبریز 3

گل‌ها: فونیکه سی (13 و 37) و لئون پاجاچیان (31) برای صنعت نفت آبادان و سیدمحسن حسینی (2 و 57) و سیاوش اکبرپور (40) برای تراکتورسازی

جدول رده بندی لیگ برتر

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- صبا 8 6 1 1 11 6 5+ 19 2- نفت تهران 8 5 2 1 14 8 6+ 17 3- استقلال 7 5 1 1 14 6 8+ 16 4- تراکتورسازی 8 5 1 2 19 13 6+ 16 5- سپاهان 7 3 2 2 10 6 4+ 11 6- شاهین 8 2 4 2 8 5 3+ 10 7- سایپا 7 3 1 3 11 10 1+ 10 8- ذوب‌آهن 7 2 4 1 10 9 1+ 10 9- نفت آبادان 8 2 4 2 11 12 1- 10 10- پرسپولیس 8 2 3 3 12 13 1- 9 11- فجرسپاسی 8 2 3 3 8 10 2- 9 12- فولادخوزستان 8 2 3 3 6 9 3- 9 13- راه آهن 8 1 5 2 11 13 2- 8 14- شهرداری تبریز 8 1 5 2 8 13 5- 8 15- داماش 8 2 2 4 7 12 5- 8 16- ملوان 8 1 4 3 10 10 0 7 17- مس سرچشمه 7 1 1 5 5 14 9- 4 18- مس کرمان 7 - 2 5 8 14 6- 2

موسوی صدرنشین تازه جدول گلزنان

سیدایمان موسوی، مهاجم جوان و 23 ساله تیم فوتبال نفت تهران بدون شک بهترین بازیکن روز نخست از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود. این بازیکن با سه گلی که وارد دروازه ملوان بندرانزلی کرد، تیمش را به یک پیروزی دلچسب رساند و خود با هشت گل‌زده صدرنشین جدول گلزنان شد.

جدول گلزنان لیگ برتر:

8 گل: سیدایمان موسوی (نفت تهران)

7 گل:

فرهاد مجیدی (استقلال تهران)

6 گل:

سیدمحسن حسینی (تراکتورسازی تبریز)

5 گل:

کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)

4 گل:

علی کریمی و جواد کاظمیان (پرسپولیس)، فونیکه سی (صنعت نفت آبادان)، رضا نوروزی (فولاد خوزستان) و امید عالیشاه (راه آهن شهرری)

3 گل:

عماد محمدرضا و امید ابراهیمی (سپاهان)، مهدی دغاغله و جلال رافخایی (ملوان بندرانزلی)، محمدحسین ابراهیمی (تراکتورسازی تبریز)، عباس محمدرضایی (سایپای البرز)، سعید دقیقی (شهرداری تبریز)، روح الله عرب (صنعت نفت آبادان)، منصور تنهایی (شاهین بوشهر) و علی سامره (مس سرچشمه)

2 گل:

بهادر عبدی، علیرضا عباسفرد و حسین کاظمی (راه آهن شهرری)، عبدالکریم اسلامی و میلاد سلیمان فلاح (صبای قم)، هوگو ماچادو و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)، مجتبی جباری و اسماعیل شریفات (استقلال تهران)، علیرضا نظیف کار و میلاد زنیدپور (داماش گیلان)، سیاوش اکبرپور و احسان حاجی صفی (تراکتورسازی تبریز)، ایوب کلانتری و مهدی نظری (فجرسپاسی شیراز)، احمد جمشیدیان و فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، مجتبی زارعی (نفت تهران)، میثم بائو (شهرداری تبریز)، لئون پاجاچیان (صنعت نفت آبادان)، مهرداد پولادی (مس کرمان) و بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)

جدول گلزنان خارجی لیگ برتر:

4 گل:

فونیکه سی (صنعت نفت آبادان)

3 گل:

عماد محمدرضا (سپاهان اصفهان)

2 گل:

هوگو ماچادو و ایگور کاسترو (ذوب آهن)، لئون پاجاچیان (صنعت نفت آبادان) و فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)

یک گل:

لئاندرو باربوس و جورج مورات (مس کرمان)، اشپیتیم آرفی و فلاویو لوپز (تراکتورسازی تبریز)، نناد بروونویچ (مس سرچشمه)، ایوان پتروویچ (شاهین بوشهر)، زوران زلاتکوسکی (ملوان بندرانزلی) و ولید علی (استقلال تهران)