هراس غرب از بازگشت پوتین/ راهبرد چماق و هویج سد راه ولادیمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "ارگیومنتی نیدلیی" روسیه در تحلیلی نوشت : غربیها تلاشهای گسترده ای برای جلوگیری از بازگشت پوتین به کرسی ریاست جمهوری آغاز کرده اند. البته آنان نمی توانند صریحا این مسئله را اعلام کنند، اما با راهبرد چماق و هویج در تلاش برای جلوگیری از نامزد شدن وی در انتخابات آتی هستند.

چماق در اینجا مطرح کردن مسائلی از این قبیل است که به عنوان نمونه داراییهای روسیه و بسیاری از مقامات این کشور در بانکهای غربی به روش مصادره داراییهای قذافی، بلوکه شود. در اینجا نوک پیکان بلوکه کردن داراییهای مقامات روس متوجه کسانی می شود که گفته می شود در پرونده مرگ مشکوک "ماگنیتسکی" بازرگان روسی دست داشته اند.

همچنین دیگر سیاست غرب در تایید نشدن نتایج انتخابات آتی روسیه خلاصه می شود، سیاستی که در باره "الکساندر لوکاشنکو" رئیس جمهور بلاروس امتحان شد و البته تاثیری نداشت چون همچنان اکثریت مردم با وی همراه هستند.

هویج این استراتژی نیز در ارائه امتیازاتی به مقامات روسی خلاصه می شود که طی آن مسائل مطرح شده علیه دولت روسیه در موضوع "میخائیل خودورکوفسکی" میلیاردر روسی مدنظر قرار نگیرد.

البته این روزنامه در پایان پیش بینی کرده است که تدابیر غرب در جلوگیری از نامزدی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها سبب نامزد نشدن وی نخواهد شد، بلکه عزم پوتین را در رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بیشتر خواهد کرد.