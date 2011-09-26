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۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۱

موگابه برای شناسایی شورای انتقالی لیبی شرط گذاشت

موگابه برای شناسایی شورای انتقالی لیبی شرط گذاشت

رئیس جمهوری زیمبابوه از شناسایی مشروط شورای ملی انتقالی لیبی خبر داد و مذاکره این شورا با دیکتاتور لیبی را پیش شرط به رسمیت شناختن شورای مذکور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، رابرت موگابه مذاکره شورای ملی انتقالی لیبی با معمر قذافی دیکتاتور لیبی را پیش شرط شناسایی این شورا اعلام کرد.

وی تهدید کرد: من و دیگر رهبران آفریقا تنها زمانی شورای ملی انتقالی لیبی به ریاست "مصطفی عبدالجلیل" را به رسمیت می شناسیم که این شورا با معمر قذافی وارد مذاکره شود.

اظهارات موگابه در حالی مطرح می شود که اتحادیه آفریقا شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده ملت این کشور به رسمیت شناخته و اعلام کرده است دولت جدیدی که تمامی طوائف و گروه های لیبیایی در آن مشارکت داشته باشند کرسی لیبی در اتحادیه آفریقا را از آن خود خواهد کرد.

کد مطلب 1416763

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