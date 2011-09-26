به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی 6 گروه از مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به پایان رسید تا تکلیف 12 تیم راه یافته به مرحله نهایی این جام مشخص شود که تیم نوجوانان ایران هم در جمع تیم‌های صعود کننده قرار دارد.

براساس مسابقات انجام شده تیم‌‎های عراق و ایران از گروه A، تیم‌های یمن و کویت از گروه B، عمان و سوریه از گروه D، کره‌شمالی و چین از گروه E، ژاپن و کره‌جنوبی از گروه F و تایلند و استرالیا از گروه G جواز حضور در مرحله نهایی پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا را کسب کردند، رقابت‌هایی که شهریورماه سال آینده به میزبانی استرالیا برگزار می‌شود.

تیم‌‎های نوجوانان ژاپن و استرالیا هم در روز آخر و به ترتیب با پیروزی برابر ویتنام و اندونزی توانستند به عنوان تیم‌های برتر گروه‌ خود به مرحله نهایی صعود کنند. در این بین اما تیم‌ مدعی امارات از راهیابی به مرحله نهایی باز ماند و تیم‌های عربستان و قطر هم به نظر می‌رسد شانسی برای صعود به عنوان تیم‌های برتر سوم گروه‌های هفتگانه به این جام را نداشته و وداع زودهنگامی با جام قهرمانی این رقابت‌ها خواهند داشت.

به غیر از عربستان و قطر، تیم‌های افغانستان، اندونزی، سنگاپور و لائوس هم دیگر تیم‌های سوم این گروه‌ها هستند که در بین این تیم‌ اندونزی وضعیت بهتری نسبت به سایر تیم‌ها دارد ولی تا دیدارهای گروه C که تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان، بحرین، قرقیزستان و هند به پایان نرسد،- بازی‌هایی که از نهم مهرماه آغاز می‌شود، - وضعیت تیم‌های سوم صعود کننده به جام پانزدهم مشخص نخواهد شد.

جدول رده‌بندی گروه‌های شش گانه مسابقات انتخابی قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

1- عراق 10 امتیاز(تفاضل گل 15+)

2- ایران 10 امتیاز(تفاضل گل 11+)

3- قطر 6 امتیاز

4- فلسطین 3 امتیاز

5- بنگلادش بدون امتیاز

گروه B:

1- یمن 10 امتیاز(تفاضل گل 9+)

2- کویت 10 امتیاز(تفاضل گل 8+)

3- افغانستان 8 امتیاز(تفاضل گل 8+)

4- امارات 8 امتیاز(تفاضل گل 6+)

5- پاکستان 6 امتیاز

6- مالدیو بدون امتیاز

گروه D:

1- عمان 6 امتیاز(تفاضل گل صفر)

2- سوریه 6 امتیاز(تفاضل گل 2+)

3- عربستان 4 امتیاز

4- نپال یک امتیاز

گروه E:

1- کره شمالی 12 امتیاز

2- چین 9 امتیاز

3- سنگاپور 4 امتیاز(تفاضل گل 4+)

4- مالزی 4 امتیاز(تفاضل گل 2-)

5- تیمور شرقی بدون امتیاز

گروه F:

1- ژاپن 12 امتیاز

2- کره جنوبی 11 امتیاز

3- لائوس 10 امتیاز

4- ویتنام 7 امتیاز

5- کامبوج 3 امتیاز

6- چین تایپه بدون امتیاز

گروه G:

1- تایلند 15 امتیاز

2- استرالیا 12 امتیاز

3- اندونزی 9 امتیاز

4- میانمار 6 امتیاز

5- هنک کنگ 3 امتیاز

6- گوآم بدون امتیاز