به گزارش خبرنگار مهر، وقتی که چهار سال پیش بسکتبالیست‎های ایران در ژاپن برای نخستین بار قهرمان رقابت‎های جام ملت‎های آسیا شدند و سهمیه المپیک 2008 پکن را هم به دست آوردند این سوال بی پاسخ ماند که آیا اگر تیم ملی چین با ترکیب کاملش در رقابت‎های ژاپن شرکت می‌کرد بازهم ایرانی‎‌ها می‎توانستند جام قهرمانی را از آن خود کنند؟!

پاسخ این پرسش دو سال بعد از آن به دست آمد، وقتی که تیم ملی بسکتبال ایران مقابل چین در فینال بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا پیروز شد و برای دومین بار متوالی در رده نخست آسیا قرار گرفت و موفق شد به عنوان برترین تیم آسیایی جواز شرکت در رقابت های قهرمانی جهان را هم به دست آورد.

بعد از این دو قهرمانی متوالی بود که محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد بسکتبال ایران راه خودش را پیدا کرده و از این پس در همین مسیر به حرکت خود ادامه می‎دهد. با امید و دلگرمی به این وعده، بسکتبال ایران امیدوار بود بیست و ششمین جام قهرمانی آسیا را از آن خود کند و با گرفتن این جام هم قهرمان شود و هم المپیکی اما ....

مسابقات همانگونه که انتظار می‎رفت برای بسکتبال ایران در ووهان چین آغاز شد و تا پیش از اینکه وارد مرحله یک چهارم نهایی شود هم خیلی خوب و به جا انتظارات را برآورده کرد. پیروزی‎های متوالی برابر چین‎تایپه، قطر، ازبکستان، مالزی، لبنان و کره‎جنوبی این باور را بیشتر از همه برای خود بازیکنان و مربیان تیم ملی ایجاد کرده بود که می‏توانند دوباره از عنوان قهرمانی‎شان در آسیا دفاع کنند. باوری که خیلی زودتر از آنچه فکر می‏کردند بلای جان آنها شد تا تیم ملی پیش از رسیدن به جمع چهار تیم برتر آسیا مجبور به وداع با قهرمانی و هر عنوان دیگری شود.



اردن که سه ماه پیش در مسابقات غرب آسیا مغلوب ترکیب نصف و نیمه و بدون حدادی، ارسلان و آفاق ایران شده بود، تنها تیمی بود که باور بازیکنان ایران برای دستیابی به سومین قهرمانی را باور نکرد و با همین باور مانع از پیشروی ایران تا نیمه نهایی شد تا تیم ملی کشورمان با وجود ترکیب کاملی که در اختیار داشت مجبور شود به رده پنجم آسیا بسنده کند.

شاید نه ایران فکر می‎کرد در مسابقات 2011 قهرمانی آسیا کارش به دیدار تعیین رده‏بندی تیم پنجم بکشد و نه اردن فکر می‌کرد که بتواند ایران را ببرد و خود فینالیست شود. این دو تیم دو سال پیش در تیانجین چین و در مرحله نیمه نهایی رقابت‎های قهرمانی آسیا هم مقابل هم قرار گرفتند. آن بازی هم نزدیک پیش رفت اما اتفاقات دقایق پایانی به سود ایران تمام شد و این بار به سود اردن.

"عمو صلبی" پدر بسکتبال ایران که در المپیک 1948 لندن هم بازی کرده بود، پس دیدار ایران و ژاپن در بازی‌های آسیایی 1990 پکن که ایران با شوت آخر مهران حاتمی با دو اختلاف امتیاز پیروز شد، گفت که بسکتبال این است، تیمی که آخرین شوت را می‎زند اگر بتواند آن را وارد سبد حریف کند برنده می‎شود و اگر نه بازنده خواهد بود. به قول عمو صلبی بسکتبال همین است اما چرا باید بازیکنانی که مدعی قهرمانی هستند تا آنجا به حریف میدان بدهند که خود فرصتی برای جبران به دست نیاورند.

90 درصد ترکیبی که دو سال پیش ایران را قهرمان آسیا کرد در مسابقات قهرمانی آسیا امسال هم شرکت داشتند اما نتیجه این حضور چهار پله سقوط بود آنهم با هدایت مربی که دو سال پیش هم سرمربی ملی‌پوشان ایران را بر عهده داشت. "وسلین ماتیچ" بر اساس قراردادی که منعقد کرد و البته چند روز بیشتر به اتمام آن باقی نمانده است، ماهیانه 14500 دلار دریافت می‎کند اما با این حقوق نه مدال طلا ایران را حفظ کرد و نه سهمیه المپیک را گرفت!

شاید اگر بسکتبال ایران و مسئولانش از کنار قهرمانی های گذشته به راحتی نمی گذشتند و شرایط را برای حفظ آنها به درستی مهیا می کردند می توانستند امروز ذوق و شوق یک قهرمانی دیگر را تجربه کنند و حسرت غروری که باعث دست کم گرفتن اردن و شکست برابر این تیم شد را نمی خوردند. شاید این شکست لازم بود تا بسکتبال ایران با نگاهی تازه این بار به جوانانی میدان دهد که جایگزینی برای نفرات اشباع شده امروز تیم ملی باشند.

چهار پله سقوط امسال یکی از بدترین سقوط‎هایی بود که بسکتبال ایران در طول ادوار مختلف حضور در رقابت‎های قهرمانی آسیا با آن مواجه شد. بسکتبال ایران که از سال 1973 حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را آغاز کرد تا امسال سیزده دوره حضور در این رقابت‎ها را با نوسانات زیادی پشت سر گذاشته بود. درمسابقات 1995 کره جنوبی ایران با 6 پله نزول و قرار گرفتن در رده دهم آسیا بدترین سقوط را تجربه کرد و امسال دومین سقوط تلخ ایران (به لحاظ تعداد رده های سقوط) رقم خورد.

در هر صورت با این سقوط نه تنها بسکتبال ایران به بن بست رسید، بلکه هر آنچه را هم داشت از دست داد. قهرمانی، شانس المپیکی شدن و احترام را؛ وگرنه بازیکنان در لفافه دیگری را عامل ناکامی معرفی نمی کردند و صمد نیکخواه بهرامی نمی گفت که رسانه ها و خبرنگاران به شکست ایران کمک کردند یا اینکه حامد بازیکن خوبی است اما برای پیدا کردن بهترین بازیکن باید به سراغ دیدار پایانی بروید!