نطق محمود عباس در سازمان ملل از موضع ضعف و ذلت بود

محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه نطق محمود عباس در مجمع عمومی سازمان ملل حاکی از ضعف ذلت و خواری برای امثال خودش و نه ملت بیدار فلسطین بود، اظهار داشت: انتظار این بود با توجه به موج بیداری اسلامی که در دنیا به راه افتاده محمود عباس در مقابل رژیم صهیونیستی عاجزانه برخورد نکند بلکه به گونه ای عمل کند که موجبات عزت و سربلندی قدس شریف را فراهم کند.

نماینده کرمانشاه در مجلس یادآور شد: طرح محمود عباس مورد قبول همه فلسطینی ها نیست زیرا ملت فلسطین دل خوشی از محمود عباس ندارند، جنبش فتح امتحان خود را پس داده است و به همین دلیل حماس و جهاد صف خود را از جنبش فتح جدا کرده اند.



وی یادآور شد: شرایط غزه و سرزمین های داخلی فلسطین به گونه ای نیست که اقبالی نسبت به محمود عباس وجود داشته باشد بلکه توجه ملت فلسطین به آرمان و قدس شریف است.



کرمی راد در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص این طرح یادآور شد: هر ملتی مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا بایستد ایران از او حمایت می کند.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در پنجمین کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین که در نهم و دی مهر در تهران برگزار می شود مواضع خود را بیان خواهد کرد.



