تیم ایران با کسب 6 مدال به عنوان هفتمی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز از اولین دوره رقابتهای دوومیدانی نوجوانان غرب آسیا در بیروت لبنان با کسب یک نشان نقره دیگر برای تیم ایران پیگیری شد. یکشنبه شب و در آخرین روز این مسابقات، شاهین یزدان در دوی دو هزار متر مانع با زمان 6 دقیقه و 29 ثانیه و 26 صدم ثانیه چهارمین نشان نقره را برای کشورمان بدست آورد.

تیم ایران با کسب 6 مدال (یک طلا، 4 نقره و یک برنز) و کسب عنوان هفتمی در میان 13 کشور شرکت کننده به کار خود در اولین دوره مسابقات دوومیدانی نوجوانان غرب آسیا پایان داد.

در این مسابقات، تیم ایران صاحب یک نشان طلا توسط نماینده پرتاب وزنه خود شد.4 مدال نقره توسط مهدی محمدی در پرتاب چش، کیومرث پناهنده در 110 متر مانع، محمدحسین ابارقی در 200 متر و شاهین یزدان در دو هزار متر مانع بدست آمده و تک نشان برنز کشورمان را هم محمدرضا افشارنژاد در پرتاب دیسک کسب کرده است.

اولین دوره مسابقات دوومیدانی نوجوانان غرب آسیا از اول تا سوم مهرماه در بیروت لبنان برگزار شد.