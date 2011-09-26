مصرف دخانیات موجب تاخیر در بهبود زخم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر آفاق عطریاندر با اعلام این مطلب اظهارداشت: این موضوع که استفاده از دخانیات عوارض سوء برسیستم بدن دارد برکسی پوشیده نیست و مصرف دخانیات، از جمله سیگار و قلیان بر سیستمهای بدن می تواند تاثیر منفی داشته باشد.

این متخصص داخلی با بیان اینکه امروزه ارتباط بسیاری از بیماریها و سرطانها با مصرف دخانیات به اثبات رسیده است، افزود: در سیستم گوارشی ودر بیمارانی که مبتلا به سوء هاضمه هستند می توان گفت مصرف اینگونه مواد چه به صورت استنشاقی یا طرق دیگر هم در ایجاد زخمهای سیستم گوارشی، تشدید برگشت اسید معده به مری و ایجاد سرطانهای دستگاه گوارش موثر است همچنین در بیمارانی که دچار زخمهای سیستم گوارشی هستند مصرف دخانیات بهبود زخم را به تاخیر می اندازد و پاسخ به درمان را کند می کند.

وی خاطر نشان کرد: برای بیمارانی که از سوء هاضمه رنج می برند شدیدا تاکید می شود که برای پیشگیری از بیماریهای گوارشی و سوء هاضمه از مصرف دخانیات پرهیز کنند و یا اگر از این مواد استفاده می کنند حتما برای افزایش تاثیر درمان و کاهش عود بیماری، به طور جدی مصرف مواد دخانی را ترک کنند.