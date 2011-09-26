به گزارش خبرگزاری مهر،‌ بیش از 24 دستگاه و نهاد عضو شورای هماهنگی جشنهای رضوی هستند.

ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، وزارت کشور، آستان قدس رضوی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز رسیدگی به امور مساجد، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، جامعه انجمن های اسلامی بازار و اصناف، شهرداری تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، آستان مقدس شاه چراغ (ع) و وزارت آموزش و پرورش از جمله اعضای شورای هماهنگی جشنهای رضوی هستند.

نشست تشریح و تبیین برنامه های جشنهای رضوی روز سه شنبه 5 مهر با حضور حجت الاسلام حمید رضا سلیمانی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول شورای هماهنگی جشنهای مردمی رضوی و نمایندگان سایر دستگاه ها و نهادهای عضو از ساعت 10:15 برگزار می شود.

مکان برگزاری نشست خیابان شهید بهشتی، بعد از تقاطع مدرس، پلاک 263، طبقه اول اعلام شده است .