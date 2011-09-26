فردی که بطری آب را به سمتم پرتاب کرد آبادانی و خوزستانی نبود!

غلام پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی تبریز ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه زمانی که به سمت رختکن تیم می رفتم یک بطری آب از سوی تماشاگران به سمت من پرتاب شده و به من اصابت کرد. من مطمئنم فردی که بطری آب را به سمت من پرتاب کرد تماشاگر آبادانی و خوزستانی نبوده است.

وی افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس آبادانی ها در شیراز مهمان ما بودند و به همین دلیل من تمام ویژگی های شخصیتی مردم خوزستان و به ویژه آبادان را به خوبی شناخته و آنها نیز من را به طور کامل می شناسند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان خاطرنشان کرد: تیم ما در این دیدار بد بازی نکرد. ما مشکلاتی داریم که سعی می کنیم در بازیهای دیگر آن را برطرف کرده و بهتر کار کنیم. من قصد داشتم فونیکه سی را در نیمه دوم به بازی بیاورم اما مصدومیت زودهنگام روح اله عرب باعث شد که برنامه های تاکتیکی ما به هم بخورد، بنابراین مجبور شدم تا از فونیکه در نیمه اول استفاده کنم تا قدرت تهاجمی تیم صنعت نفت کاهش پیدا نکند.

وی تاکید کرد: از طرفداران آبادانی تشکر می کنم که از ابتدای بازی یکصدا و همدل تیم خود را تشویق کردند. در واقع آنها بزرگترین سرمایه تیم صنعت نفت آبادان هستند که هر تیمی از آن بهره مند نیست.

پیروانی در خاتمه خاطرنشان کرد: قلعه نویی مربی بزرگ و زحمتکشی است. در واقع وی با صحبت هایی که در نشست خبری خود انجام داد به من محبت کرده است .

دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی تبریز از هفته هشتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر شب یکشنبه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد با تساوی 3 بر 3 به پایان رسید.