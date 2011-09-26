افزایش ظرفیت کنکوردکتری دستور رئیس جمهور نبود/ امکان جذب 20هزاردانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری امسال از ماه‌ها قبل حدود 5 هزار و 600 نفر اعلام شده بود اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ای که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، تصویب کرد که ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری به 10 هزار نفر افزایش پیدا کند.

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری تا جایی که نزدیک به 2 برابر شده است، سوال‌هایی در زمینه پیش‌بینی‌های کیفی در ازای این افزایش کمی ایجاد کرده است. البته دکتر احمدی‌نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه این شورای عالی گفت: برای فراهم کردن امکانات مادی و هزینه‌های افزایش پذیرش دانشجو در دوره دکتری مسئله حتماً در جلسه هیئت دولت مطرح شده و تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.

البته در حالی که از سوی مسئولان وزارت علوم اعلام شده است که دانشگاهها می توانند تا 100 درصد ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری روزانه اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری مازاد بر ظرفیت (پولی و شهریه پرداز) کنند بنابراین ظرفیتی حدود 15 هزار نفر برای دوره دکتری در سال تحصیلی 91 - 90 پیش بینی می شود.

بیش از یک ماه از این اظهارات محمود احمدی‌نژاد برای تدابیر لازم جهت فراهم کردن امکانات مادی و هزینه‌های افزایش پذیرش دانشجو در دوره دکتری می‌گذرد که با کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفتگو کردیم. کامران دانشجو معتقد است که نه تنها همه امکانات برای این افزایش ظرفیت مهیا است، بلکه در حال حاضر دانشگاه‌ها می‌توانند دو تا چهار برابر ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری روزانه بپذیرند.

خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: آقای دکتر دانشجو؛ برخی عنوان می‌کنند که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در سال جاری بر اساس خواسته و دستور رئیس جمهور تصویب و ابلاغ شده است. آیا شرایط دانشگاه‌ها برای عملیاتی شدن این خواسته و دستور رئیس جمهور مهیا است؟

کامران دانشجو - وزیر علوم: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در سال جاری اصلاً دستور رئیس جمهور نبود بلکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری از 5 هزار و 600 نفر به 10 هزار نفر را مطرح کردند و شورا نیز این پیشنهاد را مصوب کرد.

- به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر احمدی‌نژاد، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری را تصویب کرده است. آیا دانشگاه‌ها آماده این افزایش هستند؟

* شخصاً با روسای دانشگاه‌ها و هم با نمایندگان مجلس جلسه‌ای گذاشتم و در آن جا گفتم با همین امکاناتی که در حال حاضر در دانشگاه‌ها داریم می‌توانیم افزایش ظرفیتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است را اعمال کنیم.

- آیا تعداد هیئت علمی لازم برای راهنمایی 10 هزار دانشجوی دکتری که امسال پذیرفته می‌شود وجود دارد؟

* حدود 40 هزار عضو هیئت علمی با مرتبه استادیار به بالا داریم. اگر هر کدام از این اعضای هیئت علمی استادیار به بالا در سال یک دانشجوی دکتری راهنمایی کنند لذا در سال می‌توانیم 40 هزار دانشجو در مقطع دکتری پذیرش کنیم. اصلاً اگر سالانه 40 هزار دانشجوی دکتری هم پذیرش نکنیم، اگر هر دو عضو هیئت علمی استادیار به بالا یک دانشجوی دکتری هم بگیرند، حداقل 20 هزار دانشجوی دکتری در سال با همین امکانات موجود می‌توانیم پذیرش کنیم.

- آیا در پی افزایش ظرفیتی که برای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری مطرح می‌کنید، از نظر تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی در دانشگاه‌ها به مشکل برنمی‌خوریم؟

* تجهیزات و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌هایمان نسبت به خیلی دانشگاه‌های دنیا، سر است و با خیلی از دانشگاه‌های تراز اول دنیا رقابت می‌کند. ضمن اینکه شبکه شاعا در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها را ایجاد کرده‌ایم تا همه دانشگاه‌ها بتوانند از امکانات یکدیگر استفاده کنند.

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور اگر دانشمندتر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تراز اول دنیا نباشند اما از اعضای هیئت علمی آنها هیچ چیزی کم ندارند. این را تولید علم و پیشرفت‌های علمی کشورمان به خوبی نشان می‌دهد. این دو با همدیگر نمی‌خواند که از یک طرف بگوییم دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ما را دنیا می‌خواهد و از طرف دیگر بگوییم کیفیت دانشگاه‌های کشورمان پائین است!

دنیا اگر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کشورمان را می‌خواهد بخاطر این است که کیفیت دانشگاه‌هایمان خوب است و فارغ‌التحصیلان ما چه در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خوب هستند. پس وضع‌مان خوب است که دنیا بهترین‌های ما را می‌خواهد. بنابراین هیچ چیزی کم نداریم.