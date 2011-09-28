همنامی کتاب نویسنده ایرانی با «میهمانی خداحافظی» میلان کوندرا

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجموعه داستان 20 داستان آورده شده که برخی از آنها شامل کاکل و بند کفش، آینه جادویی، مادرش، خبر بد، چراغ جادو، گریههای سوفیا، یوها ها ها، میهمانی خداحافظی و ... است.
نویسنده کتاب گرچه عناوین جذاب و جدیدی برای داستانهایش انتخاب کرده است، ولی نام یکی از داستانها را «میهمانی خداحافظی» گذاشته که از قضا همین نام هم بر کتاب قرار گرفته، ولی این عنوان یکی از داستانهای میلان کوندرا است که اتفاقا یکی از آثاری از این نویسنده است که منتقدان زیاد درباره آن نوشتهاند و به نظر نمیرسد مولف این اثر و ناشر هم از این موضوع مطلع نبودهاند.
انتشار یک داستان همنام یکی از آثار نویسندهای دیگر مسالهای غریب در ادبیات نیست، اما نویسنده در ابتدای کتاب و یا داستانش توضیحی درباره این همنامی ارائه میکند که درباره کتاب شیدا اعتماد این اتفاق نیفتاده است.
«میهمانی خداحافظی» داستان مهاجرت ایرانیها به کشورهای دیگر است. در کنار انسانهای مهاجر، زندگی و چالشهای دوستان و اقوام این افراد نیز بررسی شده است. در تعدادی از این داستانها، خلا ایجاد شده برای بازماندگان مهاجران در ایران و همچنین احساس غربت مردم در داخل و خارج وطن بررسی میشود.
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