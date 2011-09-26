انتشار 4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در مهرماه

احمد صادقی در گفتگو با مهر با اشاره به فروش اوراق مشارکت برای ساخت بزرگراهها و آزادراهها اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی فروش 4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را از مهرماه آغاز می کند.

وی افزود: درحال حاضر آخرین اقدامات لازم برای انتشار اوراق مشارکت با بانک مرکزی در حال انجام است و مقرر شده که بانک مرکزی تامین اعتبار و زمان دقیق انتشار اوراق مشارکت را به این وزارتخانه اعلام کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این اوراق مانند دیگر اوراق مشارکت در کشور به فروش می رسند و تمامی افراد می توانند این اوراق را خریداری کنند.

صادقی درباره ساخت بزرگراهها و آزادراهها در کشور بیان کرد: این اوراق به منظور ساخت بزرگراه، آزادراه و راه آهن و با سود 17 درصد به فروش می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت راه و شهرسازی برای تامین اعتبار پروژه های راهسازی و راه آهن قصد دارد تا اوراق مشارکت منتشر کند که پس از اعلام زمان انتشار، این اوراق از سوی بانک ها به فروش می رسند.

گفتنی است وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است تا با ایجاد جذابیت برای پیمانکاران، بخش خصوصی را برای ورود به پروژه های راهسازی و راه آهن تشویق کند.