بالا بودن آمار فروش در نیمه نخست سال/ برخی فیلمها حرفی برای گفتن نداشتند

حبیب اسماعیلی تهیه‌کننده فیلم سینمایی "خاطره" ضمن بیان این مطلب، وضعیت سینما در شش ماه نخست سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و به خبرنگار مهر گفت: میزان آمار تولید، اکران و فروش در سینمای ایران را از دو جهت آماری و محتوایی می توان ارزیابی کرد؛ به نظرمن در نیم سال نخست سال جاری 4 فیلم پر فروش که به نوعی رکورد دار بودند در صدر آمار فروش محصولات سینمایی هنگام اکران قرار گرفتند ولی باقی فیلم هایی که همزمان اکران شدند فروش قابل توجهی نداشتند در واقع اگر این 4 فیلم در نیمه اول سال اکران نمی شد با افت چشمگیر فروش محصولات سینمایی مواجه بودیم.

وی در ادامه افزود: حال اگر سینما در سه حوزه تولید، اکران و فروش به لحاظ محتوایی بررسی کنیم به درستی متوجه خواهیم شد که وزنه محتوا در اغلب آثاری که روی پرده رفت حتی در میان پر فروش ترین فیلم ها هم بسیار پایین بود و انصافا در جهت فرهنگ سازی حرفی برای گفتن نداشت و حتی در مواقعی با ریزش مخاطب هم مواجه بودیم .

اسماعیلی افزود: به اعتقاد من در عرصه سینما اطلاع رسانی ضعیفی وجود دارد و جز چند خبرگزاری و روزنامه اطلاع رسانی دیگری انجام نمی شود و نهادهای دولتی چون تلویزیون که مخاطب گسترده ای نیز دارد هیچ کمکی در جهت جذب مخاطب نمی کند و از سوی دیگر بسیاری از فیلم ها از تبلیغات رسانه ای چون تلویزیون محروم هستند در نتیجه تنها بخش تبلیغاتی به دوش پخش کننده می افتد و خوب طبیعی است که پخش کننده هم تا اندازه ای امکانات و شرایط تبلیغات را دارد .

این کارشناس سینمایی در ادامه افزود: علاوه بر تبلیغات تلویزیون در سطح گسترده، تبلیغات شهری با نصب بیلبوردها و سایر ترفندهای تبلیغاتی می تواند راه گشا باشد ولی متاسفانه جز در مواردی انگشت شمار بسیاری از فیلم ها از امکان تبلیغات درست محروم هستند و نکته دیگر اینکه بسیاری از فیلم های فرهنگی هستند که هیچگاه موقعیت اکران و یا دیده شدن به معنای واقعی پیدا نمی کنند این در حالی است که اگر همین فیلم ها با حمایت های شهرداری از تبلیغات شهری برخوردار باشند به درستی دیده می شوند.

اسماعیلی همچنین به مسئله اکران در سینمای ایران اشاره کرد و گفت: یک فیلم خوب در هر شرایطی که اکران شود راه خود را باز می کند و تماشاگرانی پیدا می کند. بنابراین عنوان اکران در شرایط نامناسب تنها مسئله ای برای بهانه جویی برخی از صاحبان فیلم است چرا که زمان در حال گذر است و نمی توان آن را متوقف کرد ولی عده ای از سینماگران با توجیه وضعیت نامناسب اکران ریشه به تیشه سینما وارد می کنند.

وی در پایان افزود: البته این نکته را نیز متذکر می شوم که برای حل مسائل مطرح در حوزه اکران باید برنامه ریزی مناسب در این بخش از پروسه سینما صورت گیرد از این رو معتقدم علاوه بر برنامه ریزی باید کارشناسی درستی نیز در این عرصه انجام شود.