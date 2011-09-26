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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعزامهای 5 روزه به عتبات/ کاهش اعزام زائران با اتمام تابستان

اعزامهای 5 روزه به عتبات/ کاهش اعزام زائران با اتمام تابستان

دبیرکل بین‌الملل و راهبری امور زیارتی سازمان حج و زیارت از تهیه بسته سفر پنج روزه به عتبات عالیات عراق در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

حجت الاسلام مهدی شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال برنامه ریزی برای اعزام پنج روزه به عتبات عالیات هستیم تا زائران بتوانند براساس هر نوع سلیقه و نیاز از بسته های سفر متنوع استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در گذشته مدت اقامت زائران در عتیات عالیات یک هفته به طول می انجامید که مدتی قبل با تهیه بسته های سفر مدت اقامت زائران افزایش یافت.
 
دبیرکل بین‌الملل و راهبری امور زیارتی سازمان حج و زیارت گفت: در طول ایام تابستان تا اول مهرماه زائران روزانه با 98 دستگاه اتوبوس و هواپیما به عتبات عالیات عراق اعزام می شدند اما بعد از مهر اعزام زائران کاهش یافته و به 91 دستگاه رسیده است.
 
شهسواری اظهار داشت: امکانات اقامتی زائران در بغداد نسبت به قبل کمی بهتر شده است و سازمان حج از طریق دفتر خود در بغداد به آنها نظارت دارد.
کد مطلب 1416799

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