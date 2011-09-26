به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس بسیج مستضعفین کشور شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح این مرکز در مشهد مقدس گفت: راه اندازی سازمان بسیج رسانه‌های کشور قدمی بزرگ و مبارک است و جای خوشبختی است که استان فارس به عنوان اولین استان کشور در این حرکت پیشگام شده است.

سردار محمدرضا نقدی ادامه داد: انتظار ما این است که استان فارس با توجه به قدرت رسانه‌ای بالا ادامه دهنده راه شهدا و فرهنگ بالای شهدا باشد.

وی تصریح کرد: اولویت اول ما در بخش رسانه‌ها در کشور دفاع از مظلوم و حمله به مستکبرین دنیاست که رسانه ها باید کل صحنه‌ها را ببینند و متناسب با این صحنه‌ها حق مظلوم را از مستکبرین جهان بگیرند.

رئیس بسیج مستضعفین کشور با بیان اینکه آموزه‌ها و ارزش‌های دینی ما باید در تمامی عرصه‌های رسانه به کارگیری شود تاکید کرد: رسانه‌های مطرح دنیا محصول غرب هستند که فرهنگ خود را وارد کشورهای دیگر می‌کنند و آنچه آموزش‌های این ابزار مهم به دیگر کشورها منتقل می کند شباهتی به ابزار زندگی ما که متناسب با فرهنگ اسلامی است، ندارد.

سردار نقدی ادامه داد: امروز اگر به فکر راه چاره و استفاده از ابزارهای خودمان نباشیم به بیراهه رفتیم چرا که پیام جهانی برای بشریت در اختیار ماست.

در ادامه فرمانده سپاه فجر استان فارس نیز گفت: با توجه به اینکه اصحاب رسانه در دوران دفاع مقدس سابقه بسیار خوبی دارند و امروز بسیاری از اصحاب رسانه در گلزار شهدای فارس آرمیده‌اند توجه خاصی به این قشر نشده است.

سردار غلامحسین غیب پرور تاکید کرد: امروز نیاز ما به بسیج رسانه مطلبی روشن و واضح است چرا که بسیج رسانه می‌تواند در مقابل این جنگ عظیم فرهنگی ایستادگی کند.