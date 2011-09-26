اعلام فراخوان بورس 91 تا پایان مهرماه/ زمان آغاز ثبت نام متقاضیان بورس

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متقاضیان بورس تحصیلی به صورت آزاد می توانند در سامانه مربوطه بر روی سایت اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج ثبت نام کنند. در عین حال توصیه می شود این افراد با دانشگاهها نیز رایزنی کنند تا دانشگاهها با توجه به اسم رمزی که دارند با مشاهده سوابق متقاضیان، توصیه شان را برای این متقاضیان در سامانه ثبت نام درج کنند.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج اضافه کرد: افرادی که در فراخوان بورس 91 ثبت نام می کنند باید تا شهریور ماه 91 فارغ التحصیل شوند.

مسلمی نائینی افزود: در صورتی که امسال متقاضیان بورس، مدارک ناقص ارسال کنند درخواستشان بررسی نمی شود. به عنوان مثال اگر گفته بودیم اسکن شده مدرک یا رونوشت مدرکی را هنگام ثبت نام بر روی سامانه قرار دهند باید این کار را انجام دهند. در صورتی که مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی به صورت ناقص بر روی سامانه قرار داده شود درخواست مربوطه بررسی نمی شود.