کیوان قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: امسال شرایط خوبی در مسابقات داخلی و برون مرزی داشته ام. تقریبا در رکورد دو متر و 20 سانت تثبیت شده ام و تکنیک و شرایطم بسیار خوب شده است. به حدی از خودم رضایت دارم که امیدوارم بتوانم رکورد ایران در آینده نزدیک را بهبود بخشم.

وی افزود: در مرحله اول مسابقات باشگاهی کشور، رقابت نزدیکی با امین رهبر داشتم و توانستم رکورددار کشور را پشت سر گذاشته و در رده اول قرار بگیرم. مسابقه خیلی خوبی بود وهمه به هم نزدیک بودند. هرچند که کمی دیر مسابقات باشگاهی برگزار شده اما به نظر خودم نسبت به مسابقات سال گذشته جذاب تر و در فضای بهتری برگزار شد.

وی در مورد حضور مربی خارجی پرش ارتفاع جهان در ایران گفت: امین حسین زاده رهبر یک ماه در قرقیزستان با "ایگور پاکلین" بهترین و خوش تکنیک ترین پرنده پرش ارتفاع جهان تمرین کرده و با وی در مسابقات باشگاهی کشور شرکت کرد. وی تکنیکی ترین مربی دنیا است و مطمئنا حضورش می تواند در ایران موثر باشد.

ملی پوش پرش ارتفاع کشورمان درمورد اینکه "آیا قصد دارد با این مربی تمرین کند یا نه؟"، بیان کرد: من حسین شایان رکورد دار پرش ارتفاع کشور را به عنوان مربی درخواست کرده ام و می خواهم با وی تمرین کنم. البته قطعا در صورت حضور این مربی خارجی از تجربیات وی هم استفاده خواهم کرد.

دوومیدانی کار عضو تیم نفت تهران خاطرنشان کرد: من هدف خاصی را برای یک سال آینده ام ترسیم کرده ام. هدفم کسب سهمیه المپیک لندن است. رکورد ورودی پرش ارتفاع المپیک دو متر و 28 سانتی متر است. هر چند سخت است اما باید برای دستیابی به آن تلاش کنم.

وی با بیان اینکه اگر نتواند به این رکورد دست یابد در زندگی ورزشی خود به هیچ جایی نرسیده، گفت: من برای رسیدن به المپیک حتی درس و دانشگاه را تعطیل کرده ام تا فقط و فقط تمرین کنم. اگر بتوانم به این رکورد برسم اولین پرنده پرش ارتفاع ایران خواهم بود که جواز حضور در بازی های المپیک را به دست می آورد.

قنبرزاده در مورد اینکه در این راه سخت چه توقعی از فدراسیون دوومیدانی دارد، اظهار داشت: توقع خاصی ندارم. تنها می‌خواهم شرایط تمرین با مربی ام مهیا شود و حداقل 50 درصد برنامه هایم محقق شود.