سایه جنگ بر فراز مدیترانه/ ناوهای ترکیه در مرز قبرس مستقر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، جنگنده های ارتش ترکیه در قبرس شمالی که تحت کنترل ترکیه است مستقر خواهند شد و ناوهای این کشور نیز در آبهای میان دو کشور مستقر می شوند.
هدف از این اقدام، برقراری امنیت برای کارگرانی که سرگرم استخراج گاز از میدان گازی موجود در دریای مدیترانه خواهند شد اعلام شده است.
بر اساس اعلام رسمی، ترکیه از چند روز دیگر استخراج گاز از این میادین را آغاز می کند.
تصمیم ترکیه برای استخراج گاز از میادین گازی مدیترانه در حالی اعلام می شود که قبرس و رژیم صهیونیستی نیز مدعی استفاده از این میادین هستند و به عبارتی این میادن میان آنها مشترک است.
ترکیه معتقد است دولت قبرس تا زمانی که این کشور با وضعیت فعلی یعنی دو قسمت شمالی و جنوبی باقی بماند نمی تواند وارد فاز اجرایی طرح اکتشاف منابع گازی و نفتی شود چون منفعتی از این منابع به ساکنان شمالی جزیره که ترک تبار هستند نمی رسد.
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