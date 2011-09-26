سایه جنگ بر فراز مدیترانه/ ناوهای ترکیه در مرز قبرس مستقر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، جنگنده های ارتش ترکیه در قبرس شمالی که تحت کنترل ترکیه است مستقر خواهند شد و ناوهای این کشور نیز در آبهای میان دو کشور مستقر می شوند.

هدف از این اقدام، برقراری امنیت برای کارگرانی که سرگرم استخراج گاز از میدان گازی موجود در دریای مدیترانه خواهند شد اعلام شده است.

بر اساس اعلام رسمی، ترکیه از چند روز دیگر استخراج گاز از این میادین را آغاز می کند.

تصمیم ترکیه برای استخراج گاز از میادین گازی مدیترانه در حالی اعلام می شود که قبرس و رژیم صهیونیستی نیز مدعی استفاده از این میادین هستند و به عبارتی این میادن میان آنها مشترک است.

ترکیه معتقد است دولت قبرس تا زمانی که این کشور با وضعیت فعلی یعنی دو قسمت شمالی و جنوبی باقی بماند نمی تواند وارد فاز اجرایی طرح اکتشاف منابع گازی و نفتی شود چون منفعتی از این منابع به ساکنان شمالی جزیره که ترک تبار هستند نمی رسد.

آنکارا از مقامات قبرس درخواست کرده زمینه مشارکت ترکیه در این طرحهای گازی را فراهم آورد. این در حالی است که اخیرا اقدام دولت قبرس در زمینه ترسیم مرزهای دریایی مشترک با ترکیه تنشهایی در روابط دوجانبه ایجاد کرده بود.

سازمان ملل متحد نیز اخیرا از ترکیه و قبرس درخواست کرد به راه حلی برسند که بر مبنای آن ثروتهای طبیعی قبرس بین تمام اهالی این جزیره تقسیم شود. البته موضع ترکیه در قبال تحولات قبرس اصلی ترین مسئله ای است که سبب شده این کشور با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت کند.

اختلافات تازه میان دو کشور در حالی مطرح شده که تنها چند هفته به پایان مهلت سازمان ملل متحد در زمینه آغاز مذاکرات یکپارچه شدن جزیره قبرس که از سال 1974 به دو بخش شمالی ترک نشین و جنوبی یونانی نشین تقسیم شده فاصله داریم.

در سال 1974 ارتش ترکیه با دخالت نظامی در شمال قبرس کودتای رخ داده برای پیوستن قبرس به یونان را خنثی کرد.