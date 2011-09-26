رضا تقیون مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملی که توسط صادق کرمی و میثم منیعی در جریان دیدار تیمهای فوتبال شهرداری تبریز و شاهین بوشهر انجام شد گفت: در دقایق میانی نیمه دوم زمانی که چند بازیکن تیم شاهین در حال گرم کردن بدنهایشان بودند، کرمی به طور ناگهانی به ادرار کردن در پشت نیمکت ذخیره های تیم خود پرداخت و میثم منیعی هم در آنجا نقش مراقب را بازی می کرد. در حین انجام این کار تصویربردار یکی از برنامه های ورزشی و همچنین یک عکاس ضمن اعتراض به کار آنها از این موضوع تصویر برداری می کنند که این موضوع عکس العمل بسیار زشت منیعی، خطاب به آنها را در پی دارد.

وی افزود: ما نیز در هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی بر حسب وظیفه ای که داریم گزارش، شواهد و فیلم موجود از حرکات کرمی و منیعی را در اختیار مباشری، نماینده فدراسیون فوتبال قراردادیم و وی نیز به ما گفت: "این مستندات را در اختیار فدراسیون قرار خواهد داد و کمیته انضباطی نیز قطعا برخورد لازم را در این خصوص خواهد کرد."

هادی مباشری، نماینده فدراسیون فوتبال در دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری تبریز و شاهین بوشهر در تماس خبرنگار مهر ضمن تایید این موضوع که فیلم حرکت زشت این دو بازیکن در اختیارش قرارداده شده است، از انجام هرگونه مصاحبه ای به دلیل قوانین فدراسیون در خصوص نمایندگان و ناضرین خودداری کرد.

یکشنبه شب و پس از دیدار تیم های فوتبال شهرداری تبریز و شاهین بوشهر ابتدا نام مهدی کیانی توسط حمید درخشان به عنوان یکی از بازیکنان خاطی اعلام شد اما پس از بررسی های لازم مشخص شد کیانی نقشی در این بی حرمتی نداشته و صادق کرمی این کار غیراخلاقی را مرتکب شده است.