اکبر ماندگاری به خبرنگار مهر گفت: اتحادیه های هتلداری در کشور همزمان با هفته گردشگری تخفیفهایی حتی تا 50 درصد نیزدر این ایام برای اتاقهایشان در نظر می گیرند و سازمان میراث فرهنگی هم آن را با افتخار جز یکی از برنامه های ویژه این هفته عنوان می کند درحالی که هفته گردشگری در ایران با تمام شدن فصل سفر آغاز می شود و کمتر مسافری را می توان در هتلها مشاهده کرد.

وی بیان کرد: بنابراین اگر هتلداران در هفته گردشگری تخفیف می دهند به دلیل نبود مسافر است نه آنکه می خواهند برنامه ویژه ای برای این ایام داشته باشند هر چند که این کار هم در نوع خود قابل تقدیر است اما در هر زمان از فصل غیر پیک سال نیز هتلداران برای جذب مسافر چنین تخفیف هایی را ارائه می کنند.

ماندگاری با بیان اینکه تخفیف هتلها بهانه ای برای پر کردن برنامه های هفته گردشگری در ایران است گفت: بهتر است که هتلداران برای جذب مسافر در هفته گردشگر برنامه های جذاب تری نیز در کنار تخفیف های همیشگی اتاق داشته باشند.

به گفته رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی، هتل‌های مشهد به گردشگرانی که 5 مهرماه به این مراکز اقامتی مراجعه می‌کنند بین 30 تا 50 درصد تخفیف می‌دهند.

رئیس جامعه هتلداران فارس نیز از تخفیف 10 تا 40 درصدی هتل‌های این استان خبر داد و گفت: هرچند هتل‌داران در تمام فصول سال این تخفیفات را اعمال می‌کنند ولی سعی ما برآن است تا با عملیاتی کردن هرچه بیشتر آن در هفته گردشگری، این هفته را ارج نهیم.

رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان هم از تخفیف 10 درصدی هتل‌های این استان در روز جهانی گردشگری خبر داد و گفت: هتل‌های اصفهان فقط روز 5 مهرماه به مسافران خود 10 درصد تخفیف می‌دهند و چنین تخفیفی در سایر روزهای هفته گردشگری ارائه نخواهد شد.