  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تخفیف دادن هتلها بهانه‌ای برای پرکردن برنامه‌های هفته گردشگری است

تخفیف دادن هتلها بهانه‌ای برای پرکردن برنامه‌های هفته گردشگری است

یک کارشناس هتلداری گفت: تخفیف هتلداران به مناسبت هفته گردشگری که سازمان میراث فرهنگی همواره آن را به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه حود در هفته گردشگری اعلام می کند به دلیل نبود مسافر است نه برنامه‌ریزی برای داشتن یک هفته پرنشاط!

اکبر ماندگاری به خبرنگار مهر گفت: اتحادیه های هتلداری در کشور همزمان با هفته گردشگری تخفیفهایی حتی تا 50 درصد نیزدر این ایام برای اتاقهایشان در نظر می گیرند و سازمان میراث فرهنگی هم آن را با افتخار جز یکی از برنامه های ویژه این هفته عنوان می کند درحالی که هفته گردشگری در ایران با تمام شدن فصل سفر آغاز می شود و کمتر مسافری را می توان در هتلها مشاهده کرد.

وی بیان کرد: بنابراین اگر هتلداران در هفته گردشگری تخفیف می دهند به دلیل نبود مسافر است نه آنکه می خواهند برنامه ویژه ای برای این ایام داشته باشند هر چند که این کار هم در نوع خود قابل تقدیر است اما در هر زمان از فصل غیر پیک سال نیز هتلداران برای جذب مسافر چنین تخفیف هایی را ارائه می کنند.

ماندگاری با بیان اینکه تخفیف هتلها بهانه ای برای پر کردن برنامه های هفته گردشگری در ایران است گفت: بهتر است که هتلداران برای جذب مسافر در هفته گردشگر برنامه های جذاب تری نیز در کنار تخفیف های همیشگی اتاق داشته باشند.

به گفته رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی، هتل‌های مشهد به گردشگرانی که 5 مهرماه به این مراکز اقامتی مراجعه می‌کنند بین 30 تا 50 درصد تخفیف می‌دهند.

رئیس جامعه هتلداران فارس نیز از تخفیف 10 تا 40 درصدی هتل‌های این استان خبر داد و گفت: هرچند هتل‌داران در تمام فصول سال این تخفیفات را اعمال می‌کنند ولی سعی ما برآن است تا با عملیاتی کردن هرچه بیشتر آن در هفته گردشگری، این هفته را ارج نهیم.

رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان هم از تخفیف 10 درصدی هتل‌های این استان در روز جهانی گردشگری خبر داد و گفت: هتل‌های اصفهان فقط روز 5 مهرماه به مسافران خود 10 درصد تخفیف می‌دهند و چنین تخفیفی در سایر روزهای هفته گردشگری ارائه نخواهد شد.

کد مطلب 1416817

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها