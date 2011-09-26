توافق شهرداری تهران و دولت برای احداث مترو پرند

سید جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه توافقاتی برای ساخت مترو پرند به فرودگاه امام خمینی(ره) تا جنوب خط یک مترو داشته ایم، به خبرنگار مهر گفت: 100 در صد هزینه های این خط باید توسط دولت تامین شود و در صورتی که یک سوم اعتبارات لازم به شهرداری تهران داده شود احداث این خط آغاز می شود.

وی ادامه داد: جمعیت ساکن تهران 8 میلیون نفر است و روزانه 4 میلیون نفر نیز برای کسب و کار در این شهر تردد می کنند. اگر بتوانیم این جمعیت که از شهرهای کرج، رباط کریم، اسلامشهر و… به وسیله حمل و نقل عمومی به مرکز شهر منتقل کنیم روازنه از ورود هزارن خودرو به داخل شهر جلوگیری کرده ایم.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه آمادگی لازم برای ایجاد خطوط مترو برای حومه تهران را داریم، گفت: بر اساس قانون اعتبارات شهر تهران باید در جغرافیای شهر هزینه شود اما اساسنامه مترو این اجازه را به ما می دهد که در صورت تامین هزینه ها احداث خطوط مترو حومه تهران را بر عهده بگیریم.