توافق جدید شرکتهای بیمه و بیمارستانها/ الزام بیمارستانها به رعایت نرخها

غلامرضا تاجگردون در گفتگو با مهر در مورد تصمیم هیئت مدیره برخی بیمارستانهای خصوصی تهران برای قطع همکاری با شرکتهای بیمه ارائه کننده بیمه های تکمیلی گفت: مشکلات مربوط در این مورد حل شد و توافقاتی هم بین بیمارستانها و شرکتهای بیمه حاصل شد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با تاکید بر اینکه بر اساس توافقات حاصل شده قرار است که بیمارستانها نرخ اعلام شده توسط دولت را رعایت کنند، تصریح کرد: بیمارستانهای طرف قرارداد ملزم به اعمال نرخهای تعیین شده هستند.

وی با اشاره به اینکه بیمارستانها این توافقنامه را امضا کرده اند، افزود: وزارت بهداشت هم ناظر بر جریان و توافق حاصل شده بین این دو گروه است.

تاجگردون عنوان کرد: شرکتهای بیمه ارائه کننده بیمه های تکمیلی یک طرف این توافق و بیمارستانها هم طرف دیگر این تفاهم قرار دارند و باید بر اساس اصول عمل کنند.

گفتنی است: در اوایل شهریورماه امسال هیئت مدیره برخی از بیمارستان‌های خصوصی پایتخت به یکباره تصمیم بر قطع همکاری با شرکت‌های بیمه ارائه کننده بیمه‌های تکمیلی گرفتند که دلیل آن را نامناسب بودن تعرفه‌ها اعلام کردند.

این امر مشکلاتی را برای بیمه شدگان تکمیلی به وجود آورد و بسیاری از بیماران و بیمه شدگان در بیمارستانهای خصوصی تهران را سرگردان کرد، این در حالی است که این بیمارستانها از قبل نسبت به قطعی همکاری خود با بیمه های تکمیلی اطلاع رسانی نکرده بودند.

تصمیم مربوط به قطع همکاری بیمارستانهای خصوصی با بیمه های تکمیلی در جلسه هم اندیشی اعضای هیئت مدیره برخی بیمارستانهای خصوصی تهران اتخاذ شده بود. در این نشست در مورد ادامه قرارداد با بیمه ها تصمیم گیری شد که رای اکثریت اعضا بر این قرار گرفته بود که ادامه کار با این شرایط ممکن نیست.

طی چند سال اخیر تعرفه ها یک چالش جدی میان بیمارستانها، نظام پزشکی، وزارت بهداشت و دولت ایجاد کرده بود که بلاخره امسال دولت تعرفه های بیمارستانی را ابلاغ کرد.

تمام بیمارستانها، شرکتهای بیمه ای و ارکان اجرایی مکلف به رعایت این تعرفه ها هستند، این در حالی است که بیمارستانهای خصوصی تهران درخواست تعرفه های بالاتر را کرده اند، یعنی درخواستهای 30 تا 40 درصد بالاتر از تعرفه های دولت داشته اند، اما از سوی دیگر شرکتهای بیمه ای نیز اجازه این کار را ندادند.