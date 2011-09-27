تیم های باشگاهی دوچرخه سواری به ایران نمی آیند

امیرواعظ آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: من به همراه زنگی آبادی و خالقی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری و دبیر کمیته پیست آسیا در اجلاس جهانی دوچرخه سواری شرکت کردیم. یک روز قبل از این نشست، جلسه کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا هم برگزار شد.

وی افزود: در این نشست فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان گزارش کامل و جامعی را از وضعیت این رشته در ایران و برگزاری مسابقات جام باشگاه های آسیا به آسیایی های حاضر در جلسه ارائه داد.

رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان بیان کرد: در پایان این گزارش، آسیایی ها با کلیات طرح ها و برنامه های ایران برای میزبانی این رقابت ها موافقت کردند و قرار شد تا طبق پیشنهاد ایران اولین دوره این مسابقات مهرماه سال 91 در تهران برگزار شود.

وی ادامه داد: تنها مشکل کشورها در این بود که اکثرا در بخش پیست باشگاه نداشتند. به همین خاطر قرار بر این شد تا اگر کشورها رکابزن باشگاهی در این بخش ها ندارند با تیم های منتخب خود در مسابقات شرکت کنند.

آشتیانی تاکید کرد: ما با این مسئله مشکلی نداریم چون معتقدیم همین حضور آنها هم می تواند انگیزه ای شود تا درآینده شاهد حضور باشگاه ها در بخش پیست مانند بخش جاده درآسیا باشیم. در کنار آن اسپانسرها و حامیان مالی هم کم کم به این رشته دوچرخه سواری توجه کنند.

اجلاس کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا و اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در حاشیه برگزاری هفتاد و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده جهان در دانمارک برگزار شد.