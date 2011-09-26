ابوالفضل غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در آغازین روزهای هفته دفاع مقدس بر سر مزار شهدای گمنام که سال گذشته در دانشگاه فردوسی مشهد آرمیدند حاضر و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند همچنین با حضور بر سر مزار شهدای استان خراسان اقدام به عطرافشانی کردند.

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد از برگزاری فستیوال فیلم دفاع مقدس در دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد و گفت: بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در هفته دفاع مقدس اقدام به آذین بندی دانشکده ها کرده و بسیج کارکنان این دانشگاه با ایجاد خاکریز در محیط دانشگاه فضای دفاع مقدس را یادآوری کرده اند.

غفاری از دعوت استادان بسیجی و ایثارگر در کلاسهای درس دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد و گفت: دانشجویان از استادان ایثارگر و بسیجی خواستار خاطره گویی از دوران دفاع مقدس می شوند و پس از آن از اساتید ایثارگرشان تقدیر می کنند. همچنین اساتید جانباز و ایثارگر در هفته دفاع مقدس با حضور در خوابگاههای دانشجویی به روایت گری و خاطره گویی برای دانشجویان می پردازند.

وی از طراحی یادمان شهدا و مطرح شدن این طرح در شورای فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد و گفت: پس از تصویب طرح یادمان شهدا در شورای فرهنگی دانشگاه، این طرح اجرا و یادمان شهدا در دانشگاه فردوسی مشهد احداث می شود.