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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

اختصاصی مهر /

قطعی اینترنت پرسرعت در تهران/ اختلال در ارتباط 137 هزار مشترک

قطعی اینترنت پرسرعت در تهران/ اختلال در ارتباط 137 هزار مشترک

ارتباط اینترنت پرسرعت مشترکان مخابرات استان تهران از صبح امروز دوشنبه قطع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعی ارتباط اینترنت مربوط به مشترکان مخابرات استان تهران بوده و دیگر مشترکان اینترنت که سرویس های خود را از شرکتهای ISP و PAP دریافت می کنند با این مشکل مواجه نیستند و ارتباطشان برقرار است.

پیگیری خبرنگار مهر از مخابرات استان تهران حاکی از آن است که مشکل مربوط به روتر شرکت ارتباطات زیرساخت است اما برخی نیز بروز رسانی سیستم های مخابراتی را دلیل این قطعی عنوان کرده اند.
 
مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت وجود این مشکل از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت را تایید نکرده اند.
 
گفته می شود این ارتباط به زودی وصل خواهد شد اما تاکنون اطلاع رسانی رسمی از سوی شرکتهای مرتبط در زمینه این اختلال صورت نگرفته است.
 
شمار مشترکان اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان تهران تا 20 شهریور امسال 137600 نفر اعلام شده است.
کد مطلب 1416831

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