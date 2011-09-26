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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

هیچ نوشیدنی جایگزین خوبی برای آب نیست

هیچ نوشیدنی جایگزین خوبی برای آب نیست

انیستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اعلام کرد: نوشیدنیهایی مانند قهوه و چای جایگزین خوبی برای آب نیست زیرا ادرار آور بوده و باعث دفع آب بدن نیز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، افراد بهتر است تا حد امکان به جای هر نوشیدنی دیگر، روزانه به مقدار کافی یعنی 6 تا 8 لیوان آب سالم و پاکیزه بنوشند.

بنابراین گزارش، مصرف آب به کاهش وزن کمک می کند، افراد اگر گرسنه هستند سعی کنند شکمشان را با آب پر کنند زیرا آب حاوی هیچ میزان کالری یا چربی نیست و ثابت شده است که گرسنگی را نیز برطرف می کند. همچنین یک لیوان آب متابولیسم بدن شما را نیز افزایش می دهد.

این گزارش می افزاید: از آنجا که همه عملیاتهای بدن به آب نیاز دارند، بدیهی است که وقتی کم آب بخورید همه چیز در بدنتان کندتر پیش می رود آب بیشتر باعث بالا بردن متابولیسم می شود که این هم به نوبه ی خود کالری سوزی می کند.

براساس این گزارش، خطرات کم آبی بدن بسیار جدی است و می تواند باعث ایجاد یبوست، اختلالات عصبی، دردهای مفصلی و حتی مرگ شود که می توان با خوردن آب از ابتلا به این بیماریها پیشگیری کرد.

آب یکی از مهمترین عناصر در غضروف، نرمه استخوان و مایعی که در اطراف مفاصل وجود دارد، است وقتی میزان کافی از آب در این ناحیه وجود داشته باشد، اصطکاک کمتری دراطراف مفاصل به وجود می آید و احتمال ابتلا به ورم مفاصل نیز کمتر می شود.

کد مطلب 1416834

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