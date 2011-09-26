به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی احمدی مسئول واحد کمک های بشردوستانه اتحادیه بین المللی امت واحده صبح امروز دوشنبه در نشست خبری که در دفتر مرکزی این تشکل برگزار شد با بیان اینکه واحد کمک های بشردوستانه اتحادیه امت واحده از اسفند 1388 آغاز به کار کرده است، گفت: تلاش کردیم در حوزه های فرهنگی، آموزشی و میدانی فعالیت کنیم که مهمترین آن کاروان آزادی غزه بود.

وی افزود: با شروع این فعالیتها متوجه شدیم که ظرفیت حرکت های بشردوستانه در جهان اسلام زیاد است و لذا این واحد سه ماه پیش به صورت رسمی افتتاح شد.

مسئول واحد کمک های بشردوستانه اتحادیه امت واحده با بیان اینکه تصمیم گرفتیم سه پروژه برگزاری سفره افطاری در غزه، کمک به سیل زدگان پاکستان و جمع آوری کمک های مردمی به قحطی زدگان سومالی را اجرایی کنیم، گفت: البته کمک هایی از قبیل آموزشی ، پزشکی و سرپرستی ایتام در کشورهای اسلامی را در برنامه های آینده خود داریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمک به مردم غزه و سومالی اشاره کرد و گفت: موضوع این دو کشور جدا از جنبه نیازمندی است برای جمهوری اسلامی ایران جنبه راهبردی هم دارد چرا که سومالی در نقطه استراتژیکی قرار گرفته و تنها یک کشور عادی نیست.

وی با بیان اینکه کشورمان علیرغم تلاش های سیاسی و دیپلماتیک نتوانسته ارتباط عمیق با مردم غزه برقرار کند، گفت: تلاش کردیم با برقراری ارتباط عمیق با مردم غزه این ضعف را بپوشانیم و لذا در اولین قدم و در زمانی که اعضای اتحادیه در کاروان آزادی غزه حضور پیدا کرده بودند با خیریه های غزه ارتباط برقرار کردیم و آنها در اولین قدم پیشنهاد برگزاری سفره افطاری را دادند.

احمدی تصریح کرد: هزینه این افطاری معادل ریالی10 هزار دلار بود که برای 1500 نفر در 5 شهر نوار غزه برپا شد.

وی ادامه داد: این افطاری با کمک یکی از خیریه های متعلق به جهاد اسلامی فلسطین و یک روز بعد از راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار شد.

احمدی مسئول واحد کمک های بشردوستانه اتحادیه بین المللی امت واحده ادامه داد: از برنامه های آینده این اتحادیه کمک به جهیزیه زوج های فلسطینی در غزه و مردم فلسطین است.

وی ادامه داد: البته باید تاکید کرد تمام کمک های این اتحادیه از طریق مردم بوده است اما در گذشته به دلیل نبود شبکه این ظرفیت دیپلماسی به هیچ وجه فعال نمی شود.

وی ادامه داد: همچنین این اتحادیه از طریق مشارکت در کاروان کمک رسانی مسلمانان انگلیس توانست مبلغ 5 میلیون تومان از طریق کمک های مردمی به سیل زدگان پاکستان کمک کند.

احمدی خاطر نشان کرد: این کاروان مردمی که از طریق زمینی از انگلستان شروع به حرکت کرده بود در کشورمان از شهرهای تبریز، سمنان ، زاهدان و تهران عبور کرده و به پاکستان رفت.

مجتبی احمدی مسئول واحد کمک های بشردوستانه اتحادیه بین المللی امت واحده تاکید کرد: همچنین کمک های مردمی به این اتحادیه از مبدا انگلستان هم 70 هزار دلار و 10 دستگاه آمبولانس بود که به سیل زدگان پاکستان ارسال شد.