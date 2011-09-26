به گزارش خبرگزاری مهر، این بهره برداری به مناسبت هفته دفاع مقدس و همزمان با سی امین سالگرد شکست حصر آبادان با حضور سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

سردار وحیدی در مراسم بهره برداری از این سامانه ها و محصولات هواپایه طی سخنانی در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهدای هفتم مهر، شهیدان فکوری، فلاحی، نامجو، کلاهدوز و جهان آرا و تبریک سالروز پیروزی بزرگ رزمندگان اسلام در عملیات دشمن کوب ثامن الائمه به محضر فرمانده معظم کل قوا، ملت شریف ایران و نیروهای مسلح به ویژه رزمندگان سلحشور این عملیات سرنوشت ساز گفت: در تداوم فتوحات رزمندگان اسلام در حماسه دفاع مقدس، جوانان برنادل و متخصصان سخت کوش و اقتدار آفرین صنایع الکترونیک وزارت دفاع درصا شیراز موفق شدند پروژه های کلیدی و مهمی را تحقیق، طراحی و تولید نموده، دستاوردهای گرانسنگ و ارزشمند دیگری را به منصه ظهور برسانند.

وزیر دفاع افزود: از جمله مهمترین این پروژه ها رادار تقرب فرودگاهی است که یکی از اصلی ترین سامانه های فرودگاهی به شمار می رود و قادر است از فاصله 30 کیلومتری فرودگاه، هواپیما را تحت کنترل و هدایت خود گرفته و تا لحظه نشستن و پارک هواپیما آن را هدایت کند.

سردار وحیدی، سامانه ناوبری رادیو تکن ترانسپاندر زمینی را از دیگر پروژه های افتتاح شده ذکر کرد و افزود: این سامانه در ارتباط با سامانه مشابه نصب شده در داخل هواپیما که قبلا طراحی و تولید شده است قادر است هواپیما را تا 400 کیلومتری در اسمانه هدایت و به طور دائمی فاصله هواپیما و جهت مسیر پروازی خلبان با ایستگاه مرجع زمینی را نمایش دهد. با ساخت و بهره برداری از این پروژه جمهوری اسلامی ایران جز سه کشور سازنده این سامانه بسیار پیچیده قرار گرفت.

وی افزود: این سامانه کاملا متحرک و تاکتیکی طراحی شده و علاوه بر کاربری در فرودگاه های دائمی کشور، قابلیت نصب و بکارگیری در فرودگاه های موقت، اضطراری و یا هر نقطه کشور را دارد.

وحیدی در ادامه گفت: سامانه الکترونیکی هواپیماهای ترابری و جنگنده شامل رادیو بی سیم، سامانه تشخیص دوست از دشمن (IFF) سامانه ناوبری هواپیمای تکن نصب شده برای پرنده، سامانه کانورتور اکسیژن برای تنظیم دائمی اکسیژن داخل هواپیما، مرکز سوئیچ تلفنی ثابت و سیار از دیگر محصولاتی است که به صورت صد در صد داخلی و بومی بدست توانمند متخصصان زبده و کارآمد صنایع الکترونیک شیراز طراحی و ساخته شده است.

سردار وحیدی خاطر نشان کرد: طراحی و تولید این سامانه ها در شرایطی که نیروهای مسلح و مراکز هوانوردی و هواپیمایی کشور در تحریم کامل قرار دارند نماد دیگری از تحریم شکنی فرزندان غیور ملت ایران در وزارت دفاع است.

وزیر دفاع گفت: این محصولات، برابر استانداردهای بین المللی تولید شده که به تایید سازمان هواپیمایی کشوری نیز رسیده است.

وی افزود: این وزارتخانه علاوه بر تامین داخلی، صادرات این توانمندی ها و محصولات را در دستور کار دارد.

سردار وحیدی، با قدردانی از همکاری بسیار خوب فرماندهان و متخصصان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و دانشگاه های کشور در طراحی و تولید این سامانه های راهبردی و مهم تصریح کرد: با بکارگیری این سامانه ها و محصولات، قدرت عملیاتی نیروهای مسلح به ویژه نیروی هوایی به نحو چشمگیری افزایش یابد.