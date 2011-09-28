مشکلی برای ادامه همکاری با فدراسیون دو و میدانی ندارم

عباس صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: قرارداد همکاری من به عنوان مربی پرتاب دیسک تا پایان مسابقات قهرمانی جهان بوده است. پس ازآن با سرپرست فدراسیون در مورد چگونگی ادامه کار صحبت کردم و به نظر نمی آید مشکلی برای ادامه همکاری و انعقاد قرارداد با فدراسیون دوومیدانی داشته باشم.

وی افزود: طبق برنامه قرار است باز هم با هر دو برادرم محمد و محمود تمرین کنم. تمام هدف من این است که هر دو شاگردم بتوانند رکورد ورودی A المپیک را به دست آورند. من قول می دهم که آنها بتوانند در فصل مسابقات به این سهمیه دست یابند.

مربی پرتاب دیسک کشورمان در مورد وضعیت تمرین شاگردانش در هنگام برگزاری مسابقات قهرمانی کشور گفت: هر چند مسابقات باشگاهی کشور دیر شروع شده اما برگزار شدن آن بهتر از نشدن آن است. با توجه به پیشنهاد خوب باشگاه نفت هر دو شاگردم با این تیم باشگاهی قرارداد دارند و امیدوارم بتوانند بهترین عملکرد را برای این تیم داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیکی سه مرحله مسابقات باشگاهی کشور تصمیم داریم اردوهای خود را در تهران دنبال کنیم.

صمیمی در مورد اینکه آیا با توجه به برگزاری مسابقات باشگاهی تا پایان مهرماه فرصت تمرین شاگردانش از دست نمی رود، گفت: ما فرصت تمرین داریم. برنامه های خود را به فدراسیون ارائه داده ام و آنها هم با کلیات آن موافق هستند. چند اردوی داخلی و خارجی برای شاگردانم در نظر گرفته ام که فدراسیون دوومیدانی با کلیات آنها موافقت کرده است.

وی بیان کرد: برنامه شاگردان من برای حضور در فصل مسابقات از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز می شود و ما تا آن زمان تمرین خواهیم کرد.