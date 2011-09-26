به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه های سراسری 90/7/4 به خبرها و گزارش های ویژه ای پرداخته اند که مهمترین آنها را مرور می کنیم:

هولوکاستیزاسیون انحرافی!

روزنامه ایران درستون یادداشت امروز خود با عنوان «چقدر قریب و غریب!» تهمت زنندگان به جریان انحرافی را به مخالف سوزی و مخالف ستیزی متهم وعملکرد آنها را به هولوکاست تشبیه کرده و این پدیده را هولوکاستیزاسیون نامیده و این روند را ادامه حرکت صهیونیزم دربرابر عدالت طلبان دانسته است!

گلایه برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از احمدی نژاد

خراسان در خبر دیگری نوشت : برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با تهیه گزارشی، تاخیر در ابلاغ مصوبات این شورا را از جمله ضعف های مهم آن برشمرده و معتقدند بخش مهمی از این تاخیرها، متوجه رییس جمهور و ارکان دفتر احمدی نژاد است که باعث شده برخی مصوبات شورا با تاخیر 6 ماهه و بیشتر ابلاغ شوند.

هشدار آیت ا... لاریجانی به قضات محصل در خارج از کشور

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : آیت ا... آملی لاریجانی رییس دستگاه قضا اخیرا با ابلاغ یک دستورالعمل به دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از آنها خواسته نسبت به تحصیل برخی از قضات و کارمندان این قوه در دانشگاه ‌های خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه در شمال و جنوب ایران حساسیت لازم را داشته باشند. وی همچنین از این کارمندان محصل خواسته فقط با موافقت کمیته مسافرت‌های خارجی قوه قضائیه، عازم کشورهای محل تحصیل شوند.

وزیر اقتصاد اولین قربانی اختلاس بزرگ

روزنامه تهران امروز نوشت : شاید شمس‌الدین حسینی اولین قربانی در پرونده فساد مالی باشد. اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی که این روزها حواشی فراوانی را برای دولت به همراه داشته، شرایطی را فراهم آورده است تا نمایندگان مجلس تا پایان بررسی این پرونده بزرگ در قوه قضائیه صبر نکنند و زودتر دولت را در این مورد، مواخذه کنند. با آماده شدن طرح استیضاح وزیر اقتصاد برای تحویل به هیات رئیسه پارلمان ، فصل جدیدی در پرونده اختلاس بزرگ باز شده است. این طرح استیضاح ‌که بیش از 10 نماینده مجلس آن را امضا کرده‌اند در اعتراض به « دخالت جریان انحرافی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» آماده شده است.

داد مستاجران به جایی نرسید

روزنامه تهران امروز با اشاره به افزایش چشم گیر اجاره بها آورده :از ابتدای تابستان امسال سیر صعودی قیمت اجاره‌بها آغاز شد اما مسئولان وزارت مسکن‌وشهرسازی با طبیعی خواندن این افزایش قیمت‌ها در فصل رونق اجاره‌بها، از سیاست‌گذاری مناسب در خصوص کنترل بازار طفره رفته و با باز کردن پای سازمان تعزیرات حکومتی به بازار مسکن، کارشناسان اقتصادی را شوکه کردند. حالا در جدیدترین اظهارنظر، معاون امور مسکن‌وساختمان وزارت راه ‌وشهرسازی به صورت کامل از سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه اجاره مسکن به دفاع پرداخت و افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها که زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات در بازار بود را رد کرد! وی در این اظهارنظر، حداکثر افزایش اجاره‌بها را 15 درصد اعلام کرد.

اخبار فعالیتهای انتخاباتی هاشمی ، حرکتی تخریبی است

روزنامه شرق با توجه به اطلاعیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر عدم فعالیت انتخاباتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت : مدتی است است که چندی از اصولگرایان و وب سایتهای وابسته به آنها برای حضور اصلاح طلبان در رقابت انتخاباتی نقشه راه ترسیم می کنند . گروهی از تشکیل گروه 1+7 توسط اصلاح طلبان و با سرپرستی سید حسن خمینی دم می زنند و دسته ای هم از برنامه های هاشمی رفسنجانی برای انتخابات مجلس نهم و حضور اصلاح طلبان می گویند و در این میان به تنها چیزی که توجه نمی شود ، نگاه خود اصلاح طلبان است . انتشار اخبار مبنی بر فعالیتهای انتخاباتی هاشمی ، حرکتی تخریبی به منظور انحراف افکار عمومی از مسائل و مشکلات اصلی کشور و طرح شایعات خود ساخته برای سوء استفاده از فضای سیاسی جامعه است .

صندوق بین المللی پول:سومین تورم بزرگ دنیا متعلق به ایران است

روزنامه شرق نوشت : بار دیگر صندوق بین المللی پول گزارشی از چشم انداز اقتصادی جهان منتشر کرد و در این گزارش تورم ایران برای سال جاری میلادی را 22/5درصد برآورد کرده و رتبه سوم بالاترین نرخ تورم پس از بلاروس و ونزوئلا را از آن ایران دانست . صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد ایران از نظر رشد اقتصادی بین 161 کشور در حال توسعه در سال جاری میلادی رتبه 110 را به دست بیاورد.

همایش اصلاح طلبان نیاز به مجوز ندارد

در راستای همایش اصلاح طلب ها در روز عید غدیر، معاون وزیر کشور گفته است باید برای برگزاری همایش اصلاح طلبان در روز عید غدیر مجوز بگیرند ، اما حمید رضا فولاد گر نماینده مجلس در کمیسیون 10 احزاب در گفت گو با روزنامه اعتماد با رد این موضوع می گوید این در هم جمع شدن اگر منجر به گرد هم آمدن مردم نباشد و به راهپیمایی منجر نشود ، نیازی به مجوز ندارد چرا که سران و احزاب اصلاح طلب حق دارند بدون مجوز هر وقت که خواستند دور هم جمع شوند .

ماجرای نامه‌های محسن رضایی به امام (ره)

رزونامه اعتماد نوشت: محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران برنامه زنده «نیمروز» از شبکه سوم سیماگفت:من نزدیک چهارصد صفحه نامه به امام(ره) دارم که بیش از 95 درصد آنها هنوز منتشر نشده است و هر جا احساس نیاز کنم، به مرور آنها را منتشر خواهم کرد. اما درباره پایان جنگ، یکی از آن نامه‌هایی که برخی گمان می‌کنند من به امام نوشته ام، نامه مهمی است که من به جناب آقای هاشمی نوشته‌ام که ظاهرا ایشان آن نامه را به امام داده‌اند. محتوای آن نامه اساسا درباره قطعنامه نبود، چون شخصا در آن مقطع موافق قطعنامه نبودم و در آن نامه، تنها در مورد امکانات مورد نیاز برای ادامه کار صحبت کرده بودم و خطاب به آقای هاشمی به عنوان فرمانده جنگ، گفته بودم که ما برای پیروزی سریع تر، نیاز به چنین امکاناتی داریم؛ البته گفته بودیم که اگر این امکانات را هم ندهند ما برای رسیدن به اهداف انقلاب به دفاع ادامه خواهیم داد. این همان نامه‌ای است که برخی آن را با عنوان نامه رضایی به امام برای پذیرش قطعنامه طرح می‌کنند.