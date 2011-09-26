ارسال کمک 220 میلیونی مردم ایران به قحطی زدگان سومالی

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم غفوری دبیر کل اتحادیه بین المللی امت واحده صبح امروز دوشنبه در نشست خبری که در دفتر مرکزی این تشکل برگزار شد، با اشاره به قحطی در سومالی گفت: از روزهای اول که اخبار قحطی در سومالی به دست ما رسید و اوضاع اسف بار موجود در این کشور را مشاهده کردیم به فکر کمک به مردم این کشور افتادیم.

وی افزود: با توجه به اینکه قحطی در سومالی همزمان با ماه مبارک رمضان بود فضایی را در نمایشگاه قرآن ایجاد کردیم و در دو هفته توانستیم کمک های مردمی را جمع آوری کنیم.

غفوری تصریح کرد: احساس کردیم فرصت شب قدر نیز برای توسعه این کمک ها مناسب است و لذا به غیر از نمایشگاه قرآن در دانشگاههای شهر تهران و هیئتهای مذهبی در قم و تهران صندوق های کمک به مردم سومالی را ایجاد کردیم و در سه شب قدر و دو هفته نمایشگاه قرآن توانستیم دو میلیارد و 230 میلیون ریال جمع آوری کنیم.

وی با بیان اینکه ابتدا قصد داشتیم از طریق هواپیما این کمک ها را انتقال دهیم، گفت: با توجه به اینکه انتقال هوایی این کمک ها بسیار گران در می آمد با هماهنگی جمعیت هلال احمر این کمک ها را به آنها تحویل دادیم.

دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده خاطر نشان کرد: این کمک ها شامل 150 تن برنج و 116 هزار قوطی کنسرو ماهی بود که فردا از طریق بندرعباس به سومالی ارسال می شود.

وی با تاکید بر اینکه این کمک ها بسیار جزئی و اولیه است، ادامه داد: باید نگاه بالاتر و عمیق تری به تحولات موجود در سومالی داشت چرا که مردم این کشور 20 سال است که به دلیل نبود دولت مرکزی مقتدر درگیر جنگ و ناآرامی و بی ثباتی هستند، برای همین اگر قرار است کاری انجام شود باید ناظر به سرمایه گذاری بلندمدت باشد.

وی تاکید کرد: هم اکنون پیگیری هایی برای حفر چاه و احداث کانال های آبرسانی انجام داده ایم که امیدواریم پیگیری ها به نتیجه رسیده و اقدامات ما عملی شود.

دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده در پایان سخنان خود تاکید کرد: با توجه به اینکه دو ماه تا عید سعید قربان باقی مانده است به این نتیجه رسیدیم که قربانی های حجاج و مردم کشورمان در عید قربان را ساماندهی، فریز و برای سومالی ارسال کنیم.