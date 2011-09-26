به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، درپی به جریان افتادن پرونده تخلفات وزارت نفت در قوه قضائیه مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت دفاعیه ای تنظیم و به قوه قضائیه ارائه کرده است.

کمیسیون انرژی مجلس به عنوان شاکی اصلی قرار است این موضوع را رسیدگی و دفاعیات میرکاظمی وزیر سابق نفت را مطالعه کند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه شنبه 24 اسفند سال گذشته گزارش کمیسیون انرژی مجلس درخصوص سه تخلف عمده وزارت نفت مبنی بر کاهش تولید نفت خام ، عدم واریز بیش از 11 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی از بابت فروش نفت خام و عدم سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز را با 167 رای موافق، 12 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر تایید کردند.

این گزارش در راستای ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس تهیه و قرائت شد . براساس این ماده از آئین نامه در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور و یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. البته میرکاظمی وزیر نفت پیش از بررسی این تخلف در قوه قضائیه از سمت خود برکنار شد.