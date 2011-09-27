واترپلوی ایران نیاز به ترمیم دارد/ رقابت های حذفی را حذف کردیم

نادر غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واترپلو وضعیت آشفته ای دارد و بازگشت به شرایط گذشته زمان می برد. رقابت های های لیگ سال گذشته دو سال به طول انجامید و همین امر سبب شد تا بسیاری از باشگاه ها به دلیل هزینه بر بودن این رقابت ها، برای فصل جدید حاضر به حضور در مسابقات نباشند که این امر به واترپلو و تیم ملی لطمه می زند.

وی در ادامه افزود: ما در این فصل از رقابت ها کار بسیار دشواری پیش رو داریم و برای همین با حذف رقابت های حذفی در نظر داریم تنها مسابقات لیگ را و آن هم در مدت پنج ماه برگزار کنیم. رقابت های حذفی باعث می شد که برخی از تیم ها با یکی، دو بازی به فینال مسابقات برسند در حالیکه در رقابت های لیگ، هر تیمی می بایست 30 بازی انجام می داد.

سرپرست کمیته مشورتی واترپلو در پایان اظهار داشت: در دو سال گذشته بسیاری از تیم ها به صورت هیئت در مسابقات شرکت می کردند که در واقع چنین چیزی به واترپلو آسیب می زند. ما تلاش می کنیم در سالی که پیش رویمان قرار دارد تا حد ممکن وضعیت آسیب دیده این رشته را ترمیم کنیم تا انشاءالله از سال آینده رقابت های لیگ و جام حذفی را به صورت جدی دنبال کنیم.