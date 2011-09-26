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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

عسکری به مهر اعلام کرد:

برنامه سازمان مالیاتی برای افزایش دانش مودیان

برنامه سازمان مالیاتی برای افزایش دانش مودیان

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از برنامه این سازمان برای افزایش دانش مالیاتی مودیان خبرداد و گفت: تمهیداتی برای بالابردن اطلاعات مودیان مالیاتی فراهم می شود.

علی عسکری در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که برای افزایش دانش مالیاتی مودیان مالیاتی چه تدابیری اندیشیده شده است تا بر این اساس مودیان با جرائم مالیاتی مواجه نشوند، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در صدد است که تمهیداتی را فراهم کند تا دانش مودیان مالیاتی افزایش یابد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه برخی از مودیان مالیاتی ممکن است اطلاعاتشان در این حوزه کم باشد، تصریح کرد: البته این امر در برخی دیگر از حوزه ها نیز صدق می کند، بنابراین باید اطلاعات کافی در اختیار مردم و مودیان مالیاتی قرار گیرد.

وی خواستار همکاری بیشتر رسانه ها در این ارتباط شد و خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور قصد دارد در جلساتی از همکاری و همفکری رسانه ها برای اطلاع رسانی بیشتر در زمینه مالیاتی کمک بگیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه سازمان امور مالیاتی کشور برای بررسی روشهای اطلاع رسانی و رایزنی فکری با رسانه ها خبرداد.

کد مطلب 1416868

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