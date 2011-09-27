مهاجمان پرسپولیس پشت به دروازه حریفان/ یک گل از 12 گل سهم آنهاست!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تا پایان هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به دو پیروزی دست یافته، متحمل سه شکست شده و در سه بازی به نتیجه تساوی رضایت داده است. در این هشت بازی سرخپوشان 12 گل به ثمر رسانده و 13 گل دریافت کرده است. در زیر اشاره‌ای گذرا به نتایج دیدارهای اخیر پرسپولیس خواهیم داشت:

هفته اول:

* پرسپولیس یک - ملوان بندرانزلی یک

گل‌ها: حسین بادامکی (78) برای پرسپولیس و مهدی دغاغله (75) برای ملوان بندرانزلی

هفته دوم:

* شاهین بوشهر 2 - پرسپولیس یک

گل‌ها: ایوان پتروویچ (50) و منصور تنهایی (71) برای شاهین و محمد نصرتی (81) برای پرسپولیس

هفته سوم:

* پرسپولیس یک - شهرداری تبریز 2

گل‌ها: علی کریمی (90) برای پرسپولیس و میثم بائو (46) و وریا غفوری (59) برای شهرداری

هفته چهارم:

* مس سرچشمه 2 - پرسپولیس 2

گل‌ها: نناد برونویچ (1) و علی سامره (22) برای مس سرچشمه و علی کریمی (37) و جواد کاظمیان (2+45) برای پرسپولیس

هفته پنجم:

* پرسپولیس 3 - صنعت نفت آبادان یک

گل‌ها: جواد کاظمیان (26، 58 و 65) برای پرسپولیس و روح الله عرب (71) برای صنعت نفت آبادان

هفته ششم:

* ذوب آهن اصفهان 2 - پرسپولیس 2

گل‌ها: اسماعیل فرهادی (2) و هوگو ماچادو (79) برای ذوب آهن و علی کریمی (49) و رضا نورمحمدی (3+90) برای پرسپولیس

هفته هفتم:

* پرسپولیس صفر - استقلال 2

گل‌ها: فرهاد مجیدی (15) و مجتبی جباری (82)

هفته هشتم:

* فجرسپاسی شیراز یک - پرسپولیس 2

گل‌ها: ایوب کلانتری (78) برای فجرسپاسی و وحید هاشمیان (70) و علی کریمی (90) برای پرسپولیس

براساس آمار 12 گل پرسپولیس در فصل جاری را علی کریمی و جواد کاظمیان (هر کدام چهار گل)، حسین بادامکی، محمد نصرتی، رضا نورمحمدی و وحید هاشمیان (هر کدام یک گل) به ثمر رسانده‌اند.

براساس آنچه در فهرست بازیکنان تیم پرسپولیس آمده است مهاجمان این تیم در فصل یازدهم لیگ برتر هادی نوروزی، غلامرضا رضایی، وحید هاشمیان و مهرداد اولادی هستند. اگر نگاهی گذرا به دیدارهای اخیر پرسپولیس داشته باشید مشخص است که سهم این چهار نفر از گلزنی در دیدارهای اخیر فقط یک گل بوده است.

البته باید به این نکته توجه داشت که مهرداد اولادی در نیمه اول دیدار با شاهین بوشهر مصدوم شده و با توجه به حضور نصف و نیمه‌اش در دیدار با ملوان بندرانزلی جمع دقایق بازی او برای پرسپولیس در فصل جاری به 90 دقیقه هم نمی رسد یا اینکه هادی نوروزی بعد از بازی با شهرداری تبریز در هفته سوم به دلیل مصدومیت از همراهی سرخپوشان بازمانده و در دو بازی مقابل استقلال و فجرسپاسی فقط برای دقایقی در ترکیب پرسپولیس به میدان رفته است اما جای این پرسش محفوظ است که آنها در همین دقایق اندک چه حرکت تاثیر گذاری برای تیم استیلی انجام داده‌اند؟

غلامرضا رضایی که در بیشتر بازی‌های پرسپولیس یک بازیکن فیکس بوده است، چطور در هشت بازی یک گل هم نزده است؟ او که یک بازیکن ملی پوش است به عنوان مهاجم کناری، هافبک تهاجمی و... چه کار مثبتی برای تیم انجام داده است؟

در شرایطی که آمار ضعیف مهاجمان پرسپولیس برای مربیان این تیم پیغامی نگران کننده دارد، جواد کاظمیان و علی کریمی جور "گل نزنان" سرخپوش را کشیده‌اند، کاظمیانی که در ابتدای فصل به عنوان بازیکنی جانشین حمید علی عسگر به پرسپولیس آمد و یا علی کریمی که همه می دانند، ذاتا یک هافبک است تا مهاجم.

از استیلی که مدعی است تیمش هفته به هفته بهتر می شود، انتظار می رود چاره ای جدی برای ضعف گلزنی سرخپوشان بیندیشد، چرا که حداقل از نظر آماری مهاجمان تیمش وضعیت خوبی ندارند.