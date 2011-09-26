ابعاد مختلف دفاع مقدس وارد زندگی مردم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش شمیم ایثار و بیداری دوشنبه 4 مهر ماه از سوی پایگاه مقاومت بسیج مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در موزه شهدا برگزار شد .

سرهنگ عباس زاده فرمانده مرکز بسیج سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در اظهارات خود در این همایش با قدردانی از آیت اله تسخیری، دکتر علیزاده و فرماندهی بسیج و شورای بسیج مجمع جهانی تقریب مذاهب برای برگزاری چنین همایشی گفت: در بسیاری از جلسات تنها روایت خاطره و بازگویی و تعریف از صحنه هایی مقاومت و ایستادگی هشت سال دفاع مقدس مورد توجه قرار می گیرد اما ما از این امر واهمه داریم که این مسائل تنها در قالب خاطرات باقی بماند و تنها نقل شود، درحالی که هشت سال دفاع مقدس سرشار از ابداعات و خلاقیتها بود.

سرهنگ عباس زاده اظهار داشت: امروز همان افسران دفاع فیزیکی باید افسران دفاع در جنگ نرم باشند. آنچه باعث شد در هشت سال دفاع مقدس موفق و پیروز شویم تجهیزات نبود، آنچه باعث موفقیت ما شد روحیه جهادی و فرهنگ بسیجی بود. درحال حاضر اگر این روحیه بسیجی را داشته باشیم می توان با هر نماینده فرهنگی در هر کشوری رقابت کرد.

فرمانده مرکز بسیج سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یادآور شد: به فرمونده مقام معظم رهبری، این جنگ هشت ساله دفاع مقدس گنج تمام نشدنی است، اما مسئله اصلی این است که ما چقدر کار کردیم تا تمام ابعاد این جنگ وارد زندگی مردم شود. درست همان مسئله ای که درباره قرآن هم گفته می شود، جدا از تهذیب، خوشنویسی ، صفحه آرایی و سایر موارد چقدر کار کرده ایم که قرآن وارد زندگی مردم شود.

عباس زاده گفت: ما هم مأمور به زنده نگاه داشتن خاطرات هستیم و از سوی دیگر مأمور هستیم این خاطرات و ابعاد مختلف جنگ را در زندگی مردم جاری و ساری کنیم و این امر ابتدا باید از مسئولین، واعظین و متکلمین آغاز شود.

در ادامه این مراسم آیت الله مهدی تسخیری مدیرعامل خبرگزاری تقریب، دکتر علیزاده معاون دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی، حجت الاسلام علم الهدی معاون امور ایران در مجمع و سرهنگ عباس زاده فرمانده مرکز بسیج سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برخی جانبازان جنگ هشت ساله چون سید حسین هاشمی، سید علی میر سلیمی، عباس نادری و نجاریان زاده تقدیر کردند.

سردار محمد سراج فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ادارات و وزارتخانه ها دیگر سخنران این همایش بود.

سردار محمد سراج طی اظهارات خود در همایش شمیم ایثار و بیداری اظهار داشت: از تاریخ تمدن بشر 5 هزار سال می گذرد، ظرف این مدت بشر 14 هزار جنگ را شاهد بوده و طی آن 4 میلیارد نفر جان خود را از دست دادند. در قرن بیستم 200 میلیون نفر در جنگهای مختلف کشته شده اند، بنابراین بشر ناگزیر است به موضوعی به نام جنگ فکر کند.

وی در ادامه گفت: وقتی خدای متعال خبر خلقت انسان را به فرشتگان داد، فرشتگان پاسخ دادند می خواهی در زمین فساد و خونریزی شود؟ فرشتگان بر چه اساس چنین قضاوتی داشته اند. برخی گفته اند که شاید روی زمین انسانهایی زندگی می کردند که نسل آنها با جنگ منقرض شده اما بسیاری دیگر اعتقاد داشتند که فرشتگان می دانستند که ذات ماده با جنگ عجین شده است.

سردار محمد سراج با مطرح کردن این پرسشها که از شر این بلای خانمانسوز تأسف بار چه کنیم؟ راه برون رفت از آن چیست؟ گفت: برای مقابله با این پدیده چاره ای جز این نداریم که آماده باشیم. تنها راه برون رفت آمادگی است. وقتی فضا آلوده است، راه پیشگیری واکسینه شدن و آماده باش است. راه مقابله با این میکروبهای عرصه زندگی آمادگی است.

وی با قدردانی از کسانی که از تشکیل بسیج حمایت می کنند گفت: وقتی امنیت مورد نیاز است همه باید برای داشتن یک چنین قدرت و توان بازدارندگی سهم داشته باشند. وقتی پایگاه مقاومت بسیج در تمام کشور مشاهده می شود مشخص است که سراسر این کشور درحال آماده باش و برای دفاع آماده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ادارات و وزارتخانه ها در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: از 500 سال پیش تا امروز، 28 جنگ در ایران بوده، اولین جنگ چالدران بود، طولانی ترین جنگ ایران 20 ساله بوده و آخرین جنگ ، جنگ هشت ساله دفاع مقدس بود.

وی با تأکید بر اینکه دفاع مقدس در میان تمام جنگهای قرن بیستم متمایز است و حتی با 28 جنگ ایران طی 500 سال گذشته فرق دارد گفت: در قرن بیستم جنگی رخ نداد که طرفهای بزرگ قدرت در یک جهت باشند مگر دفاع مقدس ایران. از جهت ماهیت این جنگ، نتیجه این جنگ با 27 جنگ گذشته ایران تفاوت داشت. ایران در جنگهای گذشته همواره بخشی از سرزمین خود را واگذار و مصالحه می کرد و در دنیا ایران به عنوان کشوری ضعیف و اهل مصالحه شناخته می شد، از همین رو جنگ تحمیلی آغاز شد چرا که برخی تصور می کردند که یا ایران با صدام مصالحه می کند و یا بخشی را به عراق واگذار می کند، اما امام راه سوم را انتخاب کرد که آن ایستادگی برای غالب شدن بر دشمن بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ادارات و وزارتخانه ها یادآور شد: هفته اول جنگ یک قطعنامه صادر شد، درحالی که دومین قطعنامه دوسال پس از جنگ صادر شد، قطعنامه هایی که آنها تنها براساس باب طبع و میل خود صادر می کردند و در این میان به تجهیز عراق کمک می کردند تا به منافع خود دست یابد؛ اما دفاع مقدس شناسنامه ما را تغییر داد. امروز ما را ملتی با صلابت، شجاع، منسجم و متحد می شناسند، دیگر ما را با عهدنامه هایی چون ترکمنچای نمی شناسند، چرا که رزمندگان اسلام با عزت در میدان جنگ صلابت ایران را به کشور بازگرداندند.

وی اضافه کرد: هفته دفاع مقدس، جشن پیروزی دفاع جانانه ملت ایران است؛ جز تبعیت محض از امام بزرگوار و تبعیت از دستورات دینی این پیروزی حاصل نشد.

در ادامه این مراسم شورای بسیج مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از آیت الله تسخیری تجلیل کرده و اعضای شورای بسیج مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.