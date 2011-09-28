مدارک دانشگاه شهید چمران اهواز از مالکیت بر زمینهای معارض

حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمینهای معارض دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز حدود دو تا سه هزار متر زمین معارض دارد که مدعیان آن شامل برخی مسئولان استان و حتی مردم هستند مهمترین مدعی مالکیت این زمینها یک بنیاد اقتصادی در استان خوزستان است.

وی ادامه داد: هر چند عده ای مدعی مالکیت این زمینهای دانشگاه شده اند اما ما مدارک لازم را برای اثبات ادعایمان به مراجع قضایی ارائه کرده ایم که نشان می دهد این زمینها متعلق به دانشگاه شهید چمران اهواز است.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه تعداد زمینهای معارض این دانشگاه چشمگیر نیست، خاطر نشان کرد: بیشترین زمینهای معارض را دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز دارد که نزدیک به 100 پلاک می شود.