اصفهان 6 هزار هکتار بافت فرسوده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عمرانی صبح دوشنبه در نشستی خبری افزود: از این میزان بافت فرسوده حدود دو هزار و 150 هکتار در شهر اصفهان قرار دارد.

وی با بیان اینکه نوع اقداماتی که در بافت‌های فرسوده انجام می‌شود با بوروکراسی‌های دولتی قابل اجرایی شدن نیست اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی که به همین منظور در دستور کار شرکت عمران و مسکن‌سازان منطقه مرکزی قرار گرفته توانمندسازی ساکنان در سکونتگاه‌های غیررسمی است.

وی با اشاره به اینکه بدون مشارکت مردم برای نوسازی بافت‌های فرسوده، احیای بافت‌های فرسوده استان اصفهان به حدود 200 یا 300 سال زمان نیاز دارد تصریح کرد: دولت و مجلس نیز پس از وقوع زلزله بم به این نتیجه رسیدند که اگر بافت‌های فرسوده کشور نوسازی شوند دیگر شاهد این میزان از تلفات نیستیم.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان استان اصفهان پیرامون قانون برنامه چهارم توسعه گفت :در این قانون دولت مکلف شده بود که ظرف مدت 10 سال تمامی بافت‌های فرسوده کشور را نوسازی و احیا کند.

بافتهای فرسوده همانند عتیقه است

وی گفت: متاسفانه مشکل اصلی ما در رابطه با بافتهای فرسوده این است که مالکین هنوز احساس نمی کنند که این خانه ها ارزش اقتصادی دارد و همانند یک عتیقه است که باید بازسازی شود .

عمرانی بیان داشت: آنچه به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده پنج استان رسیده است حاکی از آن است که کاشان با 770 هکتار، نجف‌آباد با 570 هکتار و خمینی‌شهر با 418 هکتار دارای بیشترین میزان بافت فرسوده در استان اصفهان هستند.

وی ادامه داد: در شهر اصفهان سه نمونه الگوسازی در نوسازی بافت‌های فرسوده انجام شده که در نخستین اقدام خانه‌های تاریخی در اصفهان مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت و بر این اساس تاکنون 28 خانه تاریخی در شهر اصفهان به منظور کاربری‌های مختلف تجاری و اداری احیا شده‌اند.

بازسازی هر متر مربع از بافت‌های فرسوده 600 هزار تومان هزینه نیاز دارد

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان استان اصفهان تصریح کرد: هر متر مربع بافت فرسوده 600 هزار تومان هزینه در بر دارد که بدین منظور بخش خصوصی ورود قابل ملاحظه‌ای به این عرصه داشته است.

وی با بیان اینکه تا کنون 480 واحد مسکونی در استان اصفهان نوسازی شده‌اند گفت: از دیگر الگوسازی‌هایی که در این راستا اجرایی شده احیای محورهای تاریخی شهرهای مختلف استان بوده است.

عمرانی اظهار داشت: استان اصفهان برای احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده خود به هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی مهمترین عامل در نوسازی این بافت‌ها را مشارکت مردم در محلات عنوان و افزود: به منظور دستیابی به مشارکت ساکنان محلات بافت‌های فرسوده دفاتر نوسازی محلات تشکیل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان استان اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان ظرف 15 سال گذشته تنها توانسته 30 هکتار از بافت‌های فرسوده خود را نوسازی کند.

وی با اشاره به اینکه اگر شهرداری و دولت تمامی امکانات خود را برای نوسازی بافت‌های فرسوده استان به کار گیرد ظرف 200 یا 300 سال آینده می‌توان به نوسازی تمامی بافت‌های فرسوده در استان امیدوار بود بنابراین ما نیازمند حضور بخش خصوصی در بافتهای فرسوده هستیم .

عمرانی بیان داشت: راه‌اندازی پایگاه هم‌اندیشی و اطلاع‌رسانی متولیان بافت‌های فرسوده استان اصفهان در شهریورماه سال‌جاری به منظور تبادل اندیشه‌ها و ایده‌ها در مورد احیای بافت‌های فرسوده راه‌اندازی شده که در 14 مهرماه هم‌زمان با برگزاری همایش بافت‌های فرسوده در استان اصفهان رونمایی می‌شود.

سالانه هفت هزار میلیارد تومان برای احیاء بافتهای فرسوده اصفهان نیاز است

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان گفت :اصفهان سالانه به هفت هزار میلیارد تومان برای احیای بافتهای فرسوده نیازمند است .

وی از رسانه‌های خبری و مطبوعات درخواست کرد تا با ورود به این سامانه نظرات و تحلیل‌های خود در مورد بافت‌های فرسوده و راهکارهای آن را برای دیگر کابران به اشتراک بگذارند.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان در پایان از اهداف برگزاری همایش بافت‌های فرسوده در 14 مهرماه سالجاری خبر داد و بیان کرد: اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات احیای بافت‌های فرسوده، ارائه تجربیات موفق در این زمینه ، جایگاه‌ دستگاه‌های اجرایی در کمک به نوسازی بافت‌های فرسوده وبررسی جذب مشارکت‌های مردمی و نقش آنها در این رابطه از جمله اهداف برگزاری این همایش است.