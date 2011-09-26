عدم دریافت شهریه بالاترین کمک به دستیاران/ تحصیل 8 هزار دستیار پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی محققی در آستانه سال تحصیلی جدید با بیان این مطلب، افزود: دستیارانی که از طریق کنکور دستیاری پذیرفته می‌شوند تحت پوشش رایگان وزارت بهداشت هستند و بالاترین آورده ما برای آنان این است که از آنها شهریه نمی‌گیریم و به جای آن دستیاران متعهد می‌شوند به سیستم سلامت کشور خدمات بدهند.

وی افزود: این در حالی است که هر دانشجوی خارجی برای تحصیل در مقطع دستیاری در ایران باید هزینه بسیار سنگینی بپردازد.

محققی با اعلام اینکه سرانه دولت برای تربیت دستیار، بالاترین سرانه تربیت دانشجو در همه مقاطع است، گفت: کمک هزینه‌ای که وزارت بهداشت به این دانشجویان می‌دهد با صرفه‌جویی از سایر هزینه‌ها قابل تأمین است.

وی با اشاره به اینکه در بودجه‌های رسمی سالانه هیچ ردیفی برای این کمک هزینه‌های پرداختی وجود ندارد، اظهار داشت: بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی از درآمدهای اختصاصی یا صرفه‌جویی در سایر هزینه‌هایشان این کمک هزینه‌ها را به دستیاران پرداخت می‌کنند.

معاون آموزشی رقم پیشنهادی کمک هزینه تحصیلی دستیاران را که هرساله توسط شورای آموزش پزشکی و تخصصی پیشنهاد می‌شود مورد اشاره قرار داد و گفت: برای اضافه‌تر شدن این رقم مکانیزم‌هایی از جمله انجام و دریافت اضافه کار در دانشگاه‌ها برای رفع مشکلات معیشتی آنان پیشنهاد شده که در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دست بررسی است.

وی درخصوص امکانات صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی برای دستیاران گفت: مقرر شده بالاترین توان این صندوق اعم از وام‌های ازدواج، مسکن و وام‌های اضطراری به دستیاران تعلق گیرد.