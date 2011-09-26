مدلهای هوشمندسازی کسب و کار در بیمارستانها بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ماشاءالله ترابی با عنوان این مطلب که قصد داریم به یک برنامه مشترک و جامع در زمینه توسعه برنامه‌های مجازی در بیمارستانها و استفاده از آن در کشور نزدیک شویم، افزود: ایجاد و توسعه بیمارستان الکترونیکی، توسعه تله مدیسین در کشور، آشنایی با بیمارستانهای الکترونیکی در کشورهای پیشرفته، آشنایی با فرآیند تبدیل بیمارستان سنتی به الکترونیکی و فرهنگ ‌سازی بیمارستان الکترونیکی از مهمترین اهداف برگزاری این کنفرانس است.

وی در زمینه وضعیت تله مدیسین در ایران گفت: تله مدیسین به معنای فعالیت پزشکی از راه دور در کشور ما سابقه قابل توجهی دارد و با گسترش ابزارهای فناوری اطلاعات، توسعه در این زمینه نیز فراهم می‌شود.

دبیر علمی دومین سمپوزیم بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسین افزود: در حال حاضر در ایران از تصویربرداری، تشخیص بیماران از راه دور و فضای تعالی نسبت جامعی در بحث تصاویر داریم و نیز مشاوره از راه دور، استفاده ایمیل در تشخیص پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، زیرساختهای لازم برای توسعه فضای مجازی در بیمارستانها را شامل ابعاد فرهنگ و فنی دانست و گفت: از آنجا که راه‌اندازی بیمارستان الکترونیکی نیازمند مشارکت افراد در حوزه های تخصصی مختلف از گروههای فنی و مهندسی تا گروههای پزشکی و پیراپزشکی است، بنابراین بایستی زمینه مساعد فرهنگی برای تعامل این گروهها با یکدیگر فراهم شود.

ترابی افزود: الکترونیکی شدن بیمارستان شرایط جدیدی را برای ارتقای خدمات بیمارستانی بر محور بیماران و توسعه آموزش و پژوهش در بیمارستانهای دانشگاهی فراهم می‌کند.

دبیر علمی دومین سمپوزیم بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسین گفت: عمده پیشرفتهای حوزه بالینی بر پایه استفاده صحیح و به موقع از اطلاعاتی است که در مجموعه ارایه خدمت به بیمار ثبت و ذخیره می‌شود و در بیمارستان الکترونیکی این اطلاعات به عنوان خزانه دانش بالینی در جهت ایجاد نوآوریهای بیمارستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ترابی در مورد چالشهای الکترونیکی شدن بیمارستانها گفت: روند الکترونیکی شدن بیمارستان شامل 8 سطح از سطح صفر تا سطح 7 است که پایین‌ ترین سطح آن توسعه وب سایت بیمارستانها بوده و بالاترین سطح آن وجود سیستم هوشمند بیمارستانی است.

وی تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت را زیربنای ایجاد بیمارستان الکترونیکی دانست و افزود: این پرونده حاوی تمام اطلاعات مربوط به بیمار از زمان پذیرش بیمار تا خروج از بیمارستان است و حتی پیگیریهای بعدی بیمار را نیز در برمی‌گیرد.

ترابی با بیان اینکه در این سمپوزیوم مدلهای هوشمندسازی کسب ‌و کار در فعالیتهای بیمارستانی مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: نشستی در رابطه با مشکلات اورژانس بیمارستانی و کاربرد IT برای رفع این مشکلات با حضور کارشناسان این حوزه برگزار می‌شود.

دومین سمپوزیوم بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسین با شعار "تحول الکترونیکی در علوم پزشکی" و "بیمارستان الکترونیکی، بیمارستان آینده" به منظور ارایه آخرین یافته‌های پژوهشی و آشنایی با کاربرد و توسعه فناوری اطلاعات در عرصه پزشکی با حضور استادان داخلی و بین‌المللی در حوزه تله مدیسین 17 و 18 آبان 90 در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برگزار می شود.