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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

راهکارهای ایجاد بیمارستان الکترونیکی بررسی می شود

راهکارهای ایجاد بیمارستان الکترونیکی بررسی می شود

دبیر علمی سمپوزیم بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسین از برگزاری این سمپوزیوم در آبان خبر داد و گفت: در این سمپوزیوم فرآیند تبدیل بیمارستان سنتی به الکترونیکی و کاربرد فناوری اطلاعات در رفع مشکلات اورژانس بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ماشاءالله ترابی ایجاد و توسعه بیمارستان الکترونیکی، توسعه تله مدیسین در کشور، آشنایی با بیمارستانهای الکترونیکی در کشورهای پیشرفته، آشنایی با فرآیند تبدیل بیمارستان سنتی به الکترونیکی و فرهنگ سازی بیمارستان الکترونیکی را از مهمترین اهداف برگزاری این کنفرانس دانست.

دبیر علمی دومین سمپوزیم بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسین، با بیان اینکه در این سمپوزیوم مدلهای هوشمند سازی کسب و کار در فعالیتهای بیمارستانی مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: نشستی در رابطه با مشکلات اورژانس بیمارستانی و کار برد IT برای این رفع این مشکلات برگزار می شود.
 
ترابی شعار دومین سمپوزیوم بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسین  "تحول الکترونیکی در علوم پزشکی" و "بیمارستان الکترونیکی، بیمارستان آینده" ذکر کرد و یادآور شد: به منظور ارایه آخرین یافته های پژوهشی و آشنایی با کاربرد و توسعه فناوری اطلاعات در عرصه پزشکی این سمینار در روزهای 17 و 18 آبان ماه جاری در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برگزار می شود.
کد مطلب 1416889

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