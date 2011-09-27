"صندوقچه مروارید" وارد بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تله تئاتر"صندوقچه مروارید" به کارگردانی هنری ناصر آویژه به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شد. این تئاتر تلویزیونی کاری از گروه نمایش "بازی سازان"ویژه کودکان و درباره بهداشت دهان و دندان است.

ناصرآویژه، محسن علیمحمدی وهومن خدادوست بازیگران این تئاتر تلویزیونی هستند. محمود رضایی کارگردان تلویزیونی این تله تئاتر است."صندوقچه مروارید" با همکاری و حمایت موسسه فرهنگی هنری سناء دل تولید شده است.

برنامه تلویزیونی "جمعه به جمعه، خونه به خونه" با بازی آویژه و تهیه‌کنندگی مجید قناد جمعه‌ها صبح و روزهای تعطیل از شبکه دوم سیما پخش می‌‌‌‌‌‌شود.