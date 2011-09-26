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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

روایت خاطرات هشت سال دفاع مقدس با گردهمایی راویان مقاومت

کرج - خبرگزاری مهر: با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس برای روایت خاطرات خود و تجدید میثاق با شهدا در فرهنگسرای کوثر گرد هم می‌آیند.

به  گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل آجرلو، معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز بیان کرد: در این برنامه که به همت حوزه هنری استان البرز  و با همکاری فرهنگسرای پایداری و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز برگزار می‌شود، راویان، رزمندگان، جانبازان و خانواده شهدای هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطرات خود می‌پردازند.

آجرلو در ادامه گفت: این شب خاطره با حضور امیر سرتیپ دوم نجف‌پور ـ آزاده و راوی دفاع مقدس و خانم غیاثوند ـ همسر شهید ایوب بلندی و راوی کتاب اینک شوکران3، چهارم مهرماه از ساعت 16 تا 18 به همراه برنامه‌های فرهنگی و هنری در فرهنگسرای کوثر برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

علاقه‌مندان جهت حضور در این برنامه می‌توانند چهارم مهرماه از ساعت 16 به آدرس کرج، چهارراه کارخانه قند فرهنگسرای کوثر مراجعه نمایند.
 

کد مطلب 1416896

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