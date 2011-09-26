به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی با حضور حجت الاسلام علی کریمیان مدیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی، دکتر علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل مقام معظم رهبری، آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و عبدالله عبدالقصیر رئیس شورای عالی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و جمع کثیری از اعضای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی از کشورهای مختلف صبح امروز آغاز به کار کرد.

کریمیان مدیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی در ابتدای این مراسم گفت: خدا را شاکریم که در دوران بیداری اسلامی که نشئت گرفته از روح مسیحایی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران است، زندگی می‌کنیم. همچنین یادی از شهید سید طه علوی مدیر شبکه تلویزیونی المسار می‌کنیم که در کنار شهید برهان الدین ربانی رهبر فقید جمعیت اسلامی و رئیس جمهور افغانستان سال گذشته در مجمع عمومی اتحادیه حاضر شدند.

وی با بیان این مطلب که حرکت‌های اسلامی ناشی از اندیشه ناب محمدی است که توسط امام خمینی (ره) ارائه شده، اظهار کرد: امروز فریاد ملت‌هایی بلند شده که از ظلم و استکبار به ستوه آمده و می‌خواهند با عدالت سرنوشت خود را تعیین کنند. دیگر قطعنامه‌های یک جانبه سازمان ملل متحد و فریب ملت‌ها نیز تاثیری ندارد. چرا که امروز روز آگاهی و عزت ملت‌ها و از سویی ذلت استکبار جهانی است.

کریمیان ادامه داد: اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی براساس منشور اخلاقی و اساسنامه خود در کنار ملت‌ها قرار دارد و توجه به مطالبات مردم را وظیفه خود می‌داند. در حالی که رسانه‌های غربی تلاش داشتند حرکات اصیل و عظیم مردم را به انحراف بکشند اما اتحادیه در مقابل این حرکت استکباری ایستادگی کرده و عزت و عظمت حرکات این کشورها را اعلام کردند.

مدیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی همچنین به توفیقاتی که سال گذشته نصیب اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی شده اشاره و اظهار کرد: برگزاری اجلاس "بیداری اسلامی و نقش رسانه‌ها" در فروردین سال 1390 و تبیین ابعاد بیداری اسلامی و تدوین راهکارهای مقابله با تهدیدات در نتیجه اعضای اتحادیه با کار شبانه روزی در زمینه‌های تولید برنامه‌های خبری، مستند، سرود، میزگردها و... انجام شد. همچنین اعضا با هوشیاری تلاش کردند سخنان ملت‌ها را پوشش داده و به جهانیان ثابت کنند که این انقلاب‌ها، انقلاب عزت و کرامت است.

وی با اشاره به سه ویژگی اصلی اسلامی، مردمی و ضد استکباری و ضد صهیونیستی بودن انقلاب‌های مردمی تصریح کرد: با این حال استکبار جهانی و استبداد منطقه‌ای در تلاش بود حرکت‌های اصیل مردمی در کشورهای مصر، تونس، لیبی، بحرین، یمن و سایر کشورها را شبیه سازی کنند. اما شبکه‌های اسلامی ضمن حمایت از مطالبات مردمی و تاکید بر اصلاحات در مقابل این توطئه بزرگ ایستادگی کرده و نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند.

وی ادامه داد: برگزاری نشست تخصصی "دین، رسانه و کودک" که توسط کمیته معارف اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی بعد از یک سال کار مطالعاتی و پژوهشی انجام شد نیز به علت خلا جدی در تربیت کودکان بر اساس اصول اسلامی به منزله شبیخونی اساسی به انحرافات بود. همچنین برگزاری جلسات تخصصی تجزیه و تحلیل مسائل منطقه‌ای، صدور دستور العمل‌های رسانه‌ای و راه‌اندازی صندوق تعاون تولید برای پشتیبانی از تولید پاک نیز از دیگر فعالیت‌های موثری است که صورت گرفته‌اند.

کریمیان همچنین به زمینه‌سازی برای برپایی بازار فیلم اسلامی با حدود 85 شرکت کننده، برگزاری دومین نمایشگاه دستاوردهای حرکت به سمت خودکفایی، چاپ 10 کتاب رسانه‌ای اسلامی و برگزاری کمیسیون‌های سه گانه رادیو، تلویزیون و موسسات رسانه‌ای به عنوان برنامه‌های پنجمین مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی اشاره کرد.