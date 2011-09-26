واحدهای تولیدی اصفهان در وضعیت تعدیل نیرو قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو کسائیان صبح دوشنبه در کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری در اتاق بازرگانی اصفهان به حضور هیئت اقتصادی از کشور داغستان در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی استان می‌توانند از این فرصت برای رایزنی اقتصادی با همتایان داغستانی بهره ببرند.

کشاورزی در اصفهان در معرض تهدید است

وی کم آبی را از دیگر چالش‌های مهم اقتصادی و فرهنگی استان برشمرد و گفت: کشاورزی استان در معرض تهدید است و نیاز است که مسئولین استان با همکاری بخش خصوصی اقدام مهمی در این راستا انجام دهند.

در بخش دیگری از این جلسه نائب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: آموزش، مشاوره و تعامل با دولت سه بخش فعالیت اتاق بازرگانی است و وجود برنامه مدون برای فعالیت‌های اتاق می‌تواند این تشکل را تقویت سازد .

محمود اسلامیان برگزاری همایش‌های تخصصی آموزشی را از رویکردهای هیئت نمایندگان اتاق برشمرد و یادآور شد: بر اساس نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانی همایش‌های آموزشی باید برگزار شود و به عنوان مثال در بخش‌های صنعتی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی می‌تواند باعث ارتقاء آن صنعت در استان شود.

وی حیات هر اتاق بازرگانی را به ارائه خدمات به اعضای آن دانست و گفت: برگزاری همایش‌ها و تورهای آموزشی برای اعضا می‌تواند در تقویت بنگاههای اقتصادی تاثیرگذار باشد.

اسلامیان در بخش دیگری از سخنان خود به درآمدهای اتاق از محل سه در هزار مالیات دریافتی اشاره و گفت: در برنامه پنجم توسعه از محل فروش یک در هزار فروش کالا و خدمات بنگاههای اقتصادی درآمد اتاق تامین می‌شود .