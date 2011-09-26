سعید اکبرزاده، کارگردان در این باره به خبرنگار مهر گفت: مستند "این شرح بی‌نهایت" به مدت 25 دقیقه در سیمای مرکز کرمان مراحل تولید را سپری می‌کند.

وی در ادامه افزود: این مستند هم اکنون مراحل تدوین را سپری می‌کند. مستند "این شرح بی نهایت" نگاهی دارد بر زندگی و آثار یکی از استادان به نام خط شکسته ایران مجتبی ملک‌زاده که گرچه ساکن تهران است، اما کرمانی‌اند. وی اولین کسی است که قرآن را با خط شکسته به نگارش در آورده است.

عوامل برنامه عبارتند از تهیه‌کننده: زنده یاد محمود رضا نصیری، کارگردان: سعید اکبرزاده، تصویربردار: غلامرضا سعادت، صدابردار: مجید پورغلامحسین و تدوین: امین شجاعی.