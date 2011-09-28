دو تئاتر تلویزیونی ویژه کودکان آماده پخش شد

ناصر آویژه در این باره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی مراحل تصویربرداری دو تئاتر تلویزیونی با نامهای" طلسم شهر قصه" و" پیربابا و شمعهای سحر آمیز" به پایان رسیده و آماده پخش در شبکه نمایش خانگی شدهاند. این تله تئاترها از سوی معاونت هنری تولید میشود و علی اکبر قاضی نظام تهیهکننده این تئاترهای کودک است.
وی افزود: همچنین صحبتهایی انجام شده تا نمایشی را اوائل زمستان در تالار هنر روی صحنه ببرم. هنوز نام اصلی نمایش مشخص نشده است، اما طبق برنامهریزیها تمرینها نیمه پائیز آغاز میشود.
برنامه"جمعه به جمعه، خونه به خونه" با حضور آویژه جمعهها صبح از شبکه دو سیما پخش میشود.
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