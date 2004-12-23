قرآن تاريخي نگل كشف شد

عليرضا آذرشب مسئول حراست ميراث فرهنگي كردستان در گفت وگو با خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : مأموران نيروي انتظامي پس از تحقيقات و پي گيري هاي فراوان توانستند محل اختفاي سارق را شناسايي ، رديابي و قرآن را به دست آورند .

وي با اشاره به اين كه سارق به هنگام حضور مأموران خود را از طبقه سوم ساختمان به پائين پرت كرده و آسيب ديده است ، گفت : وي تحت عمل جراحي قرار گرفته و ديشب اعلام شد كه حال عمومي او مساعد است ، تحققات لازم به منظور شناسايي همكاران احتمالي وي و ديگر موارد لازم نيز در موعد مناسب از سوي مأموران انجام خواهد شد.

آذرشب با اشاره به اين كه اسلحه سارقان نيز در محل بوده كه ضبط شده است ، گفت : قرآن مذكور ديشب توسط كارشناسان ميراث فرهنگي مورد ارزيابي كارشناسي قرار گرفته و صحت آن تأئيد شد .

وي در مورد اين كه قرآن نگل چه زماني به محل خود باز مي گردد ، با يادآوري تعصب اهالي روستاي نگل به اين قرآن، گفت : مردم اين منطقه تمايلي ندارند كه قرآن در اختيار ميراث فرهنگي باشد و ترجيح مي دهند قرآن در محل اصلي خود يعني مسجد روستاي نگل نگهداري شود .

مسئول حراست ميراث فرهنگي كردستان افزود : در جريان سرقت قبلي در سال 71- 72 نيز پس از يافت شدن قرآن ، مردم با تجمع خود خواستار بازگردان قرآن به محل اصلي آن شدند .

آذرشب با اعلام اين كه تاكنون تصميم قاطعي براي نگهداري قرآن فوق اتخاذ نشده است ، گفت : قرآن در حال حاضر در اختيار نيروي انتظامي است ، ما پيشنهاد داده ايم قرآن را كه وضعيت مناسبي ندارد مرمت كنيم ، در فهرست آثار ملي كشور ثبت و بعد در مورد مكان نگهداري آن تصميم لازم گرفته شود .

قرآن تاريخي نگل ، در قطع رحلي بزرگ بوده ، جلد آن از چرم و به رنگ قهوه اي تيره است. صفحات قرآن ضخيم و به علت تشابهي كه با پوست دارد در بين مردم به پوست آهو شهرت يافته است.



اين قرآن در داخل مسجدي قديمي در روستاي نگل نگهداري مي شد. مردم اين روستا باور دارند كه قرآن نگل يكي از چهار قرآني است كه در زمان خليفه سوم (عثمان بن عفوان) به رشته تحرير در آمده و به چهار نقطه جهان ارسال شده است.

